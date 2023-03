Nach fast fünf Jahren fast 400 Spiele: Nvidia berichtet stolz von RTX-Meilenstein

Alles fing mit der RTX 20 Serie an

Die ersten Grafikkarten mit DLSS Unterstützung erschienen Ende 2018 und versprachen den damaligen Spielern hohe FPS bei gleichzeitig hoher Bildqualität und aktiviertem Raytracing. Zum Release der Grafikkarten unterstützen die meisten Spiele Nvidias neue Technologie jedoch noch nicht.

Das lag auch daran, dass die Grafikkarten der RTX 20 Serie nicht mehr nur von Gamern, sondern auch von Privatpersonen oder Firmen gekauft wurden, um Crypto Mining zu betreiben, wodurch die Grafikkarten Preise in die Höhe schossen.

Mehr zum Thema Alle Spiele mit Raytracing und DLSS im Überblick von Alexander Köpf

Trotz der langsamen Adoptionsrate entwickelte Nvidia die Technologie weiter. 2020 veröffentlichte Nvidia den Nachfolger von DLSS, DLSS 2, welcher noch höhere Bildraten bei noch höherer Bildqualität versprach.

2022 folgte dann DLSS 3, welches das KI-Modell von DLSS 2 weiterentwickelte. DLSS 3 wird nur von der RTX 40 Serie unterstützt. Wenn ihr DLSS 3 nutzen wollt, müsst ihr also eine der neuen Grafikkarten erwerben. Die Grafikkarten sind bei den Steam-Spielern allerdings noch nicht so verbreitet.

AMD bringt Open Source Alternative auf den Markt

Der Hauptkonkurrent im Bereich von Grafikkarten, AMD, hat mittlerweile eine eigene Technologie veröffentlicht, mit der Spieler mehr Leistung aus ihren Computern rausholen können. AMD Fidelity FX Super Resolution rechnet ähnlich wie DLSS die Auflösung eines Spiels oder Programms hoch, kommt jedoch vollkommen ohne KI aus.

FSR verwendet keine KI, um eure Spiele höher zu skalieren.

Im Gegensatz zu DLSS, ist FSR Open Source und kann in Spielen, die bereits DLSS unterstützen, leicht implementiert werden. FSR Version 2 ist seit knapp einem Jahr verfügbar und wird schon von über 100 Spielen offiziell unterstützt. Es kann außerdem in Spielen erzwungen werden, die es nicht offiziell unterstützen.

Wo beide sich jedoch ähnlich sind, ist Raytracing. Was die Technologie aus alten Spielen herausholen kann, lässt sich wunderbar am 25 Jahre alten Half Life beobachten: Half-Life 25 Jahre später mit Raytracing: Klingt unnötig, ist aber beeindruckend.

Habt ihr eine Nvidia Grafikkarte in eurem PC verbaut oder nutzt ihr lieber AMD? Habt ihr spezielle Gründe, oder nehmt ihr das, dass ihr schon immer hattet? Spielt ihr mit oder ohne DLSS? In welchem Modus nutzt ihr das Upscaling und warum? Wir würden gerne wissen, was ihr dazu denkt. Schreibt es gerne in die Kommentare!