Need for Speed: Underground 2 - Ihr könnt das Comeback des Kult-Racers in Unreal Engine 5 jetzt kostenlos testen

Dank eines engagierten Fans könnt ihr Need for Speed: Underground 2 jetzt in Unreal Engine 2 spielen.

Anfang Januar 2025 veröffentlichte der YouTube-Kanal NostalgiaNexus ein etwa 20 Minuten langes Gameplay-Video zu einem Fan-Remake in der Unreal Engine 5 von Need for Speed: Underground 2.

Für das Projekt wurde nun eine kostenlose Demo veröffentlicht, mit der ihr das Spiel im aktuellen Zustand selbst ausprobieren und eure Nostalgie aufleben lassen könnt.

Ein Fan erledigt, was EA nicht tun möchte

Das Fan-Remake stammt von 2Unreal5Underground , der sich vorgenommen hat, weitgehend allein das gefeierte Rennspiel von 2004 in Unreal Engine 5 neu aufzulegen. Passend zu dem rasanten Gameplay-Video hat er auch eine kostenlose Demo veröffentlicht, die ihr ab sofort spielen könnt.

So bekommt ihr die Demo: Um das Fan-Remake ausprobieren zu können, müsst ihr lediglich auf 2Unreal5Undergrounds Discord-Channel vorbeischauen. Dafür benötigt ihr allerdings einen Discord-Account.

Das Remake heimst nicht nur Lob ein

Erwartet trotz Unreal Engine 5 aber kein Grafik-Meisterwerk. Schließlich stammt das Remake von nur einer einzelnen Person. Schön und vor allem besser als das Original schaut es unserer Ansicht nach trotzdem aus.

Keine Veränderungen gibt es bei den Sounds der Fahrzeuge. Die stammen nämlich aus der ursprünglichen Version. Für Nostalgiker könnte das jedoch durchaus als Pluspunkt gelten.

Verzichten müsst ihr vermutlich auf den Soundtrack, da dieser größtenteils aus lizenzierten Liedern besteht. Welche Kosten solche Lizenzen verursachen können, hat ein Mitglied der Pop-Band Heaven 17 in Bezug auf GTA 6 verraten.

In der Kommentarspalte des Videos äußern sich einige Zuschauer enttäuscht, da sie vor allem optisch mehr erwartet hätten.

Der Großteil ist jedoch sehr positiv gestimmt und freut sich, bei besserer Grafik hinter die bekannten Lenker von Underground 2 hüpfen zu können. Der Nutzer imjakedeason schreibt zum Beispiel, dass er die Demo bereits ausprobiert habe und überzeugt wurde.

Nun bleibt zu hoffen, dass EA nicht reingrätscht und das Projekt einstampfen lässt. Etwas Ähnliches ist bereits im August 2024 passiert, als Activision ein Fanprojekt zu Call of Duty: Modern Warfare einen Tag vor der Veröffentlichung gestoppt hat. Weitere Informationen dazu findet ihr in der Box oben.