Neo Berlin 2087: Neues deutsches Cyberpunk-Rollenspiel sorgt gerade für offene Münder

Ist das da hinten etwa der Berliner Fernsehturm? Neo Berlin 2087 zeigt im Trailer eine düstere Zukunftsversion der Hauptstadt.

Deutsche Städte dienen selten als Handlungsort in Spielen – jedenfalls, wenn es mal nicht während des Zweiten Weltkriegs spielt. Die Lücke soll jetzt Neo Berlin 2087 füllen. Das Berliner Studio Elysium Games hat nun einen ersten Gameplay-Trailer veröffentlicht:

2:08 Deutsches Cyberpunk-Abenteuer angekündigt: Neo Berlin 2087 im Unreal Engine 5-Trailer

Was steckt hinter Neo Berlin 2087?

Der Shooter soll ein First- und Third-Person-Rollenspiel werden, bei dem wir als Detektiv durch eine düsere Zukunftsversion von Berlin stapfen. Die Geschichte wird sich laut Steam mit Gerechtigkeit, Freundschaft, Liebe, Schuld, Opfer und Verrat beschäftigen – in dem Thriller soll also eine ganze Menge an Themen drinstecken.

Etwas genauer wissen wir es aber doch schon: Der Polizeichef wurde tot aufgefunden, seine Tochter ist verschwunden. Wir schlüpfen in die Rolle des rätselhaften Detektivs Nolan, der die Vermisste finden soll. Dabei ist die Arm-Reich-Schere im Jahr 2087 deutlich zu spüren. Wohlhabende regieren die Stadt und leben in purem Luxus, während der Rest der Gesellschaft in Slums um Essen kämpfen muss.

Falls euch das Studio Elysium Games nichts sagt, dann ist das übrigens kein Wunder: Das Team gibt's erst seit 2019, Neo Berlin 2087 ist ihr erstes Projekt. Um die deutsche Gamingbranche zu stärken, wird das Studio vom Staat als auch vom Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert.

Die ersten Meinungen zu Neo Berlin 2087

Auf der einen Seite ist Neo Berlin 2087 grafisch beeindruckend – die Auflösung ist knackscharf und einige Projektile fliegen beeindruckend durch die Gegend. Das lässt das Potenzial der hier genutzten Unreal Engine 5 durchschimmern. Trotzdem sieht der Trailer nicht so ganz rund aus. Das liegt zu großen Teilen an der geringen Framerate, glaubt Poised Stool:

Die Grafik ist so phänomenal, ich kann sogar die Frames zählen

Für belgurdo ist es auch die spärlich genutzte Farbpalette, die dem Titel schadet:

Gegen graue Gegner mit grauem Hintergrund kämpfen … brillante Design-Entscheidung.

Der Top-Kommentar auf Youtube von Sven Bätz bringt es für viele auf den Punkt:

Ich habe noch nice ein Spiel gesehen, das so grafisch beeindruckend aussieht, als wäre es mit einem Budget von 20 Moneten gemacht worden.

Neo Berlin 2087 hat noch kein genaues Release-Datum, lediglich 2024 wird als Zeitraum angegeben. Neben dem PC soll es auch auf der PS5 und der Xbox Series X/S erscheinen.

Was haltet ihr vom ersten Trailer zu Neo Berlin 2087? Seid ihr schon gespannt, als was sich die deutsche Cyberpunk-Story entpuppen wird? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!