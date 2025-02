Netflix hat 2024 vier Serien eingestampft - jetzt wissen wir, welche davon am meisten geschaut wurde

Die Serie Kaos mit Jeff Goldblum (links) ist die meistgesehene abgesetzte Serie in der zweiten Jahreshälfte von 2024. Bildquelle: Netflix

Warum werden Serien abgesetzt? Ein häufiger Grund: Zu niedrige Zuschauerzahlen. In einem neuen Bericht enthüllt Netflix jetzt entsprechende Zahlen der letzten sechs Monate aus dem Jahr 2024.

Darunter sind auch einige Projekte, dem der Streaming-Dienst in den vergangenen Monaten bereits den Stecker gezogen hat.

Vier Serien ereilte dasselbe Schicksal

In Netflix jüngstem What-We-Watched-Report veröffentlicht der Streaming-Dienst die Zuschauerzahlen der zweiten Jahreshälfte von 2024 (Juli bis Dezember). Darin sind alle Serien und Filme aufgelistet, die in diesem Zeitraum erschienen sind. Also auch die Projekte, die Netflix mittlerweile schon wieder eingestampft hat.

Die folgenden vier abgesetzten Serien tauchen im Report auf:

Kaos: 20,3 Millionen Views (abgesetzt nach Staffel 1)

Die wilden Neuziger!: 5,6 Millionen Views (abgesetzt nach Staffel 3)

Unstable: 3,1 Millionen Views (abgesetzt nach Staffel 2)

Girls5eva: 300.000 Views (abgesetzt nach Staffel 3)

Während That’ 90s Show und Girls5eva nach jeweils drei und Unstable nach zwei Staffeln abgesetzt wurden, sticht Kaos mit nur einer Season in dieser Reihe deutlich heraus.

Kaos ist zudem die meistgesehene abgesetzte Serie aus dieser Jahreshälfte und wurde nur anderthalb Monate nach dem Release von Staffel 1 (29. August 2024) schon wieder eingestellt.

Ein ähnliches Schicksal ereilte übrigens Obliterated. Die Serie feierte ihre Veröffentlichung Ende November 2023 und wurde nach vier Monaten von Netflix schon wieder abgesägt. Dabei erreichte die Show bis Ende des Jahres 27 Millionen Zuschauer und war sogar für sechs Wochen unter den Top 10 der beliebtesten englischsprachigen Serien.

Worum geht es in Kaos?

0:37 Kaos: Im Teaser-Trailer zur neuen Netflix-Serie wird Jeff Goldblum zum Göttervater Zeus

Autoplay

Die Serie handelt von den Problemen der Götter des Olymps. Demnach hat Gottvater Zeus (Jeff Goldblum) Angst vor dem Älterwerden, Poseidon (Cliff Curtis) feiert wilde Partys und lebt seine narzisstischen Züge aus, während der sonst so gefährliche Hades (David Thewlis) droht, als Herrscher zu versagen.

Beim Publikum kam die Serie gut an, denn auf Rotten Tomatoes liegt der Audience Score bei 83 Prozent. In der Filmdatenbank IMDb kommt die Serie bei über 41.000 Bewertungen auf 7,4 Sterne.

Gründe für die Absetzung nannte Netflix damals nicht. Dennoch ist es wahrscheinlich, dass die Show verglichen mit ihrem Produktionsaufwand nicht genügend Zuschauer anlocken konnte.

