»Besser als die Netflix-Serie« - Erste Stimmen zu Daredevil: Born Again sprühen vor Begeisterung

In wenigen Tagen endet eine siebenjährige Durstrecke für viele Marvel-Fans. Am 5. März 2025 startet Daredevil: Born Again auf Disney Plus. Die Show ist eine Fortsetzung der immens beliebten Netflix-Serie, die 2018 nach nur drei Staffeln ihr Ende fand.

Offenbar wird das Warten belohnt - und zwar mit einer richtig guten Serie. Das Embargo für Social Media ist gefallen und die ersten Aussagen von Kritikern lassen auf Großes hoffen.

Die Intensität und Wut der ersten Staffel

Der Film-Podcast-Hoster Anthony Gagliardi bezeichnet Born Again als düster, unbarmherzig und gnadenlos blutig . Die Disney-Plus-Show erinnere an die Intensität und Wut der beliebten ersten Netflix-Staffel.

Vor allem die darstellerische Leistung von Charlie Cox (Matt Murdock / Daredevil) und Vincent D'Onofrio (Wilson Fisk / Kingpin) haut ihn von den Socken.

In diesen Lobreigen stimmen auch andere mit ein. Der Produzent und Podcast-Host Brandon Davis beschreibt Born Again mit den philosophischen Worten […] tritt Ärsche, ist rasant und macht keine Gefangenen.

Auch unser Schwestermagazin Filmstarts konnte in Person von Redakteur Markus Trutt bereits reinschauen. Er schreibt:

Daredevil: Born Again macht dort weiter, wo die fantastische Netflix-Serie damals aufgehört hat – und sorgt nicht nur mit einem echten Schocker-Einstieg, sondern auch mit der harten, toll choreografierten Action & packenden Wortgefechten für besonders intensive Marvel-Unterhaltung.

Was wird kritisiert?

Ein Punkt, der immer wieder genannt wird, ist das nicht immer überzeugende CGI. Außerdem schreibt Eric Marchen, Host des Podcasts untitled, dass Born Again zugunsten von Schockmomenten und Überraschung eine Sache opfere: die Glaubwürdigkeit der Charaktere. Was genau er damit meint, lässt er aber offen, um nicht zu spoilern.

Immer mit Vorsicht genießen

Wie immer gilt es bei solchen Social-Media-Reaktionen zu bedenken, dass die ausgesuchten Kritiker, die Born Again bereits im Vorfeld sehen durften, von Disney persönlich ausgewählt wurden - in der Hoffnung, dass die Reaktionen auf Social Media besonders positiv ausfallen.

Zweitens beziehen sich die obigen Aussagen nur auf den Auftakt der Serie, genauer gesagt die ersten beiden Folgen. Insgesamt sind es bekanntlich neun Episoden. Ein guter Start ist also noch kein Garant für ein ebenso gutes Ende.

Abseits von Daredevil: Born Again ist auf Disney Plus noch einiges im Jahr 2025 rund um Marvel vorgesehen. Am 24. Juni 2025 geht es mit Ironheart weiter. Die Serie zeigt uns, was mit der schlauen Tüftlerin Riri Williams nach den Ereignissen von Wakanda Forever passiert.

Ach, Apropos: Mit Eyes of Wakanda kehren wir am 6. August 2025 in das afrikanische High-Tech-Land zurück. Diesmal aber nicht als Realverfilmung, sondern als Animationsserie. Freunde von Hirnschlürfern kommen pünktlich im Oktober auch noch auf ihre Kosten, dann startet nämlich Marvel Zombies.

Abgerundet wird das MCU-Geschehen auf Disney Plus dann im Dezember von der Serie Wonder Man, für die unter anderem Ben Kingsley als begnadeter Schauspieler Trevor Slattery zurückkehrt.