Netflix: Alle neuen Filme und Serien 2025 im März 2025 – mit der teuersten Netflix-Produktion aller Zeiten

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Netflix. Welche Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel. Die aktuelle Übersicht für Februar 2025 findet ihr selbstverständlich auch bei uns.

Highlight im März 2025: The Electric State

Genre : Abenteuer/Sci-Fi

: Abenteuer/Sci-Fi Regisseur : Joe Russo und Anthony Russo

: Joe Russo und Anthony Russo Cast : Millie Bobby Brown, Chris Pratt und Stanley Tucci

: Millie Bobby Brown, Chris Pratt und Stanley Tucci Auf Netflix ab: 14. März 2025

The Electric State erzählt die Geschichte einer retro-futuristischen Version der 1990er-Jahre. Lange Zeit lebten die Menschen und die Roboter friedlich zusammen, bis letztere den Aufstand wagten und ins Exil verbannt wurden.

Eines Tages wird die elternlose Teenagerin Michelle (Millie Bobby Brown) vom Roboter Cosmo (Devyn Dalton) aufgesucht, der allem Anschein nach von ihrem tot geglaubten jüngeren Bruder Christopher (Woody Norman) gesteuert wird. Also macht sie sich auf den Weg in das Gebiet der Roboter, um ihn zu finden. Dabei macht sie Bekanntschaft mit dem eigenwilligen Schmuggler Keats (Chris Pratt), der sie auf ihrer Reise begleitet.

The Electric State basiert auf dem gleichnamigen Bilderroman von Simon Stålenhag. Die Produktion hat aufgrund diverser Komplikationen während der Dreharbeiten unglaubliche 320 Millionen US-Dollar verschlungen und somit Atlas als bisher teuersten Netflix-Film aller Zeiten abgelöst.

Das könnte Netflix doppelt teuer zu stehen kommen, denn zusätzlich zu den hohen Kosten scheinen die Fans der Buchvorlage nicht mit der neuen Adaption einverstanden zu sein. So wird in den Kommentaren des Trailers kritisiert, dass die Stimmung sowie die Dialoge nicht zum Original passen würden und man von den auftretenden Schauspielerinnen und Schauspielern übersättigt sei. The Electric State erscheint am 14. März 2025 auf Netflix.

Neue Filme bei Netflix im März 2025

1. März

2. März

4. März

Andrew Schulz: Life (Stand-up Comedy)

7. März

14. März

16. März

19. März

21. März

Klein-Sibirien (Thriller/Komödie)

25. März

Chelsea Handler: The Feeling (Stand-up Comedy)

28. März

Neue Serien bei Netflix im März 2025

1. März

4. März

With Love, Meghan (Reality-TV)

5. März

12. März

Willkommen in der Familie (Krimi/Komödie)

1883 - Staffel 1 (Western)

13. März

Love is Blind: Sweden (Reality-TV)

Adolescence (Krimi/Drama)

17. März

Sidemen Inside (Reality-TV)

20. März

21. März

Go! (Coming of Age/Drama)

26. März

28. März

31. März

Rhythm + Flow: Italien - Staffel 2 (Reality-TV)

Aufgrund der Kritik, die The Electric State bereits im Vorfeld erhält, könnte sich der neue Netflix-Film als wahres Millionengrab herausstellen. Zuletzt geschah dies durch das Sci-Fi-Debakel Rebel Moon von Zack Snyder, das für zwei Filme ein Budget von 166 Mio. US-Dollar erhielt. Es bleibt abzuwarten, wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer der Film am Ende wirklich erreichen kann.