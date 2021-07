Neu auf Netflix im August 2021: Liste mit allen neuen Filmen und Serien

Die Europameisterschaft ist vorbei und auch Olympia läuft nicht ewig. Langeweile auf dem Fernseher muss es aber nicht geben, denn im August gibt es bei Netflix wieder ein paar echte Highlights.

Was gibt es im August 2021 neues bei Netflix? In unserer Übersicht stellen wir euch alle kommenden Neuerscheinungen des Monats vor. Zu den Highlights im August zählt unter anderem The Witcher: Nightmare of the Wolf, Tomb Raider und der DC-Film Birds Of Prey: The Emancipation Of Harley Quinn.

Neue Film- und Serienhighlights im August 2021

The Witcher - Nightmare of the Wolf: Wie war eigentlich Geralts Mentor Vesemir in seinen jüngeren Jahren? Dies versucht der Witcher-Anime und Prequel-Film Nightmare of the Wolf zu ergründen. Darin erlebt ihr bisher ungesehene Einblicke in das Leben von Vesemir, der ähnlich wie sein späterer Schützling eine Badewanne zu schätzen weiß. Für die Umsetzung sind übrigens Lauren S. Hissrich und Beau DeMayo verantwortlich, die bereits an der Hauptserie entscheidend mitwirkten.

Birds of Prey - The Emancipation of Harley Quinn: Schauspielerin Margot Robbie durfte erstmals in Suicide Squad in die Rolle von Harley Quinn schlüpfen. Mit Birds of Prey bekommt sie ihren eigenen Solofilm, in der Bösewicht Black Mask (gespielt von Ewan McGregor) in Gotham City sein Unwesen treibt. Unterstützung in ihrem Kampf erhält Harley Quinn von Huntress, Black Canary, Renee Montoya und Cassandra Cain.

Tomb Raider: Wie einst die Videospielreihe durchlief auch die Filmumsetzung von Tomb Raider einen Reboot. Statt Angelina Jolie schlüpft jetzt Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander in die Rolle der Archäologin und erlebt eine Geschichte, die dem Serienteil von 2013 stark ähnelt. Auch hier landet die junge Lara auf der Insel Yamatai und bekommt es mit einigen Widersachern zu tun. Ihr Ziel? Herausfinden, was mit ihrem vor sieben Jahren verschwundenen Vater wirklich passiert ist.

Alle neuen Filme auf Netflix im August 2021

Ab 1. August

Ab 2. August

The Good Liar - Das alte Böse (Drama und Thriller mit Ian McKellen und Helen Mirren als Trickbetrüger, die einen letzten großen Schwindel planen.)

Ab 3. August

Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord (Dokumentation über die wahre Geschichte hinter der Serie How to Sell Drugs Online (Fast).)

Pray Away (Dokumentation über die Auswirkungen und nachhaltigen Schäden der Konversionstherapie.)

Link zum YouTube-Inhalt

Ab 4. August

Aftermath (Thrillerfilm über ein Paar, welches in ein neues, aber von der Vergangenheit zerrüttetes Zuhause einzieht.)

Ab 6. August

Schwarm der Schrecken (Eine alleinerziehende Mutter züchtet Heuschrecken heran, die gierig auf Blut sind - und setzt sie für ihre Zwecke ein.)

Quam's Money (Krimikomödie, in der ein Sicherheitswächter zum Millionär wird und auf einen Betrüger reinfällt.)

Vivo - Voller Leben (Animationsfilm, in der ein Regenwald-Honigbär sich auf die Reise begibt, einer alten Freundin ein Liebeslied zu übermitteln.)

Ab 7. August

Takizawa Kabuki ZERO 2020 The Movie (Film über die berühmte Bühnenshow Takizawa Kabuki.)

Ab 9. August

Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn (DC-Solofilm mit Margot Robbie, die sich als Harley Quinn mit dem Bösewicht Black Mask angelegt.)

Just Mercy (Filmbiografie des Anwalts Bryan Stevenson mit Michael B. Jordan in der Hauptrolle und Brie Larson und Jamie Foxx.)

Ab 11. August

The Kissing Booth 3 (Dritter Film der Highschool-Teenager-Romanzen-Komödie, in der wichtige Entscheidungen anstehen.)

Ab 12. August

Monster Hunter: Legends of the Guild (Animationsfilm zur Spielereihe, in der der junge Aiden sein Dorf vor einem mörderischen Drachen beschützen will.)

Link zum YouTube-Inhalt

Ab 13. August

Beckett (Actionthriller, bei der ein amerikanischer Tourst in Griechenland ins Visier von Auftragskillern gerät.)

Ab 15. August

Only Mine (Thriller, bei der sich eine junge Frau vor ihrem Ex-Freund, der sich als Stalker herausstellt, retten muss.)

Der Glücksbringer (Chuck hat es nicht einfach: Jede Freundin, mit der er Schluss macht, trifft kurz darauf ihren zukünftigen Verlobten. Frauen lassen sich mittlerweile nur noch mit ihm ein, um den Richtigen zu finden.)

Ab 17. August

Angry Birds 2 (Zweiter Teil der Animationsfilmumsetzung zum einstigen Mobile-Hit, bei der sich der Herrscher der Bad Piggies an den wütenden Vögeln rächen möchte.)

Untold: Deal with the Devil (Dokumentation über die Boxerin Christy Martin.)

Ab 18. August

Schwarze Insel (Abiturient Jonas muss nach dem Tod seiner Eltern zu seinem Großvater auf eine Nordsee-Insel - und verliebt sich in seine Deutschlehrerin. Die verfolgt aber einen tödlichen Plan.)

Dennis Nilsen - Memoiren eines Mörders (Dokumentation über den Serienmörder Dennis Nilsen.)

Nicht meine Liga (Romanze über eine junge Frau, die die große Liebe sucht.)

Abenteuer au pair (Komödie über zwei Freundinnen, die ein lebensveränderndes Abenteuer im Ausland suchen.)

Ab 20. August

Sweet Girl (Jason Momoa verliert als Ehemann seine Frau und will Rache nehmen, muss aber gleichzeitig seine Tochter beschützen.)

Ab 23. August

The Witcher: Nightmare of the Wolf (Anime-Prequel zu The Witcher, in der es um die Vorgeschichte von Geralt-Mentor Vesemir geht.)

Tomb Raider (Reboot der Filmreihe mit Alicia Vikander als Lara Croft, die sich auf die Suche nach ihrem verschwundenen Vater macht.)

Ab 25. August

Bob Ross: Glückliche Unfälle, Betrug und Gier (Dokumentarfilm über das Vermächtnis des Landschaftskünstlers Bob Ross.)

Ab 27. August

Einer wie keiner (Die Influencerin Padgett Sawyer ist an ihrer Highschool ultrabeliebt und will den Außenseiter Cameron mit nicht ganz ehrlichen Absichten zum Abschlussballkönig machen.)

Alle neuen Serien bei Netflix im August 2021

Ab 1. August

Arrow, Staffel 8 (Deutschlandpremiere der achten und letzten Staffel.)

Kommissar Wallander, Staffel 1 (Krimiserie rund um einen Detektiv in Südschweden.)

Hubert ohne Staller, Staffel 9 (Comedy-Serie mit Christian Tramitz und Helmfried von Lüttichau.)

Boruto: Naruto Next Generations, Staffel 1 (Anime rund um Narutos Sohn Boruto.)

Ab 3. August

Top Secret UFO Projects: Declassified, Staffel 1 (Dokuserie um die Existenz von UFOs.)

Ab 4. August

Control Z, Staffel 2 (Serie rund um eine Schülerin, die herausfinden will, wer an ihrer Schule alle Geheimnisse aufdeckt.)

Cocaine Cowboys: Die Könige von Miami, Miniserie (Serie rund um den Aufstieg zweier Freunde zu Drogenbaronen von Miami.)

Car Masters - Von Schrott zu Reichtum, Staffel 3 (Eine Crew tauscht und restauriert Fahrzeuge, um an wahre Edelkarossen zu gelangen.)

Cooking with Paris, Staffel 1 (Kochshow von und mit Paris Hilton.)

Ab 6. August

Hit & Run, Staffel 1 (Das Leben eines Mannes ändert sich schlagartig, als seine Frau bei einem Unfall mit Fahrerflucht stirbt.)

Navarasa - Neun Emotionen, Staffel 1 (Serie rund um die neun menschlichen Gefühle der indischen Ästhetik-Theorie.)

Link zum YouTube-Inhalt

Ab 10. August

Gabby's Dollhouse, Staffel 2 (Kinderserie rund um die Katzenliebhaberin Gabby.)

I Need Romance, Staffel 1 (Ein Paar trennt sich, bleibt aber Freunde - bis sie einen neuen Mann kennenlernt.)

Untold: Malice at the Palace, Miniserie (Dokuserie um die Schlägerei zwischen Spielern und Fans bei einem NBA-Spiel in Michigan.)

Ab 11. August

Bake Squad, Staffel 1 (Reality-Serie, bei der Backexperten den kreativsten und süßesten Kuchen backen sollen.)

Ab 12. August

AlRawabi School for Girls, Miniserie (Drei Mädchen planen eine große Racheaktion gegen ihre Mobber, aber beginnen ihre Taten zu hinterfragen.)

Ab 13. August

El Reino - Dein Reich komme, Staffel 1 (Ein Konkurrent wird ermordet und aufeinmal ist ein Fernsehprediger Anwärter auf das Präsidentenamt.)

Kein Lebenszeichen, Miniserie (Serie, bei der Protagonist Lucchesi sich vielen Wahrheiten seiner Familie stellen muss.)

Fast & Furios: Spy Racers, Staffel 5 (Neue Staffel der Animationsserie zur Actionfilmreihe.)

Brand New Cherry Flavor, Staffel 1 (Eine Filmemacherin kommt nach Hollywood und gerät in einen düsteren Strudel.)

Valeria, Staffel 2 (Eine junge Autorin kämpft mit einer Beziehungskrise und Schreibblockade, aber kann sich auf ihre Freundinnen verlassen.)

Ab 20. August

Die Professorin, Staffel 1 (Dr. Ji-Yoon Kim ist die erste Frau an der Spitze der englischen Universität Pembroke.)

Ab 31. August

Glück und Freude mit Marie Kondo, Staffel 1 (Die Ordnungsspezialistin Kondo versucht eine ganze Stadt von Unordnung zu befreien.)

Aber nicht nur bei Netflix gibt es im August neue Serien und Filme zu sehen. Das Angebot von Disney+ für August 2021 mit Cruella und der Marvel-Serie What If...? macht ebenfalls auf sich aufmerksam.