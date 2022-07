Netflix im August 2022: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Wie jeden Monat präsentieren wir euch auch für den August wieder die Übersicht mit allen neuen Filmen und Serien auf Netflix. Unter anderem sind diesmal mit dabei: das Prequel zur deutschen Erfolgsserie How To Sell Drugs Online (Fast) und eine spannende neue Fantasy-Serie.

Die Netflix-Highlights im August 2022

Buba

Die erste Netflix-Serie der Kölner Produktionsfirma bildundtonfabrik, How To Sell Drugs Online (Fast) war ein riesiger Erfolg, der auch bei internationalen Zuschauern gut angekommen ist. Nachdem im Juli ihr neuestes Werk King of Stonks veröffentlicht wurde, folgt nur wenige Wochen später der nächste Streich

In Buba wird die Vorgeschichte zu How to Sell Drugs Online (Fast) erzählt: Buba (Bjarne Mädel) ist ein Kleinkrimineller und scheint das Unglück regelrecht anzuziehen. Immer wenn es ihm gerade mal gut geht, passiert kurz darauf wieder etwas Schreckliches.

Nachdem dem tragischen Tod seiner Eltern beschließen er und sein Bruder (Georg Friedrich), der Pechsträhne ein Ende zu setzen: Um zukünftige Schicksalsschläge zu vermeiden, wollen sie dafür sorgen, dass Bubas Alltag so unangenehm wie möglich ist. Dieses ausgeklügelte System funktioniert auch ziemlich zuverlässig - bis sich Buba eines Tages verliebt.

Tekken Bloodlines

Die beliebte Fighting-Game-Reihe wird nun auch als Anime auf Netflix umgesetzt. Jin Kazama, der seit Tekken 3 die Hauptfigur der Serie ist, lernte schon früh von seiner Mutter die Selbstverteidigungskünste seiner Familie, die traditionellen Kampfkünste im Kazama-Stil.

Trotzdem war er machtlos, als seine Mutter einem hinterhältigen Angriff der feindlichen Mishima-Familie zum Opfer fiel. Wütend auf sich selbst, weil er sie nicht retten konnte, schwor Jin Rache. Viele Jahre später, beim King of Iron Fist Turnier, trifft er nicht nur auf bekannte Figuren wie King, Paul und Nina, sondern auch auf seinen Erzfeind Heihachi Mishima.

Alle neuen Filme auf Netflix im August 2022

1. August

2. August

Forecasting Love & Weather

3. August

4. August

5. August

6. August

Reclaim

8. August

10. August

In Luft aufgelöst: Der letzte große Banküberfall

Gönül - Herzenslied

11. August

Stay On Board: The Leo Baker Story

12. August

17. August

18. August

Live Is Life

Was Katzen denken

19. August

20. August

24. August

Zwei wie Pech und Schwefel 2

Auf Teufel komm raus: Die wilde Welt des John McAfee

25. August

That's Amor

26. August

29. August

La jefa - Die Chefin

31. August

I Came By

Alle neuen Serien auf Netflix im August 2022

1. August

Café Minamdang - Staffel 1

Big Tree City - Staffel 1

3. August

4. August

Super Giant Robot Brothers - Staffel 1

5. August

8. August

Team Zenko Go - Staffel 2

10. August

11. August

12. August

Noch nie in meinem Leben... - Staffel 3

A Model Family - Staffel 1

Nada Suspeitos - Staffel 1

15. August

Deepa und Anoop - Staffel 1

17. August

Glühendes Feuer - Staffel 1

18. August

19. August

Kleo - Staffel 1

Alma - Staffel 1

Echoes - Staffel 1

The Cuphead Show! - Staffel 2

22. August

The Walking Dead - Staffel 11, Teil 1

24. August

Ollies Odyssee - Staffel 1

Mo - Staffel 1

25. August

26. August

Ludik - Staffel 1

29. August

La jefa - Die Chefin

Mighty Express Staffel 7

30. August

I Am A Killer Staffel 3

31. August