Netflix verrät, welche Filme und Serien aktuell besonders beliebt sind: Im Zuge eines Quartalsbericht blickt der Streamingdienst auf die letzten Monate zurück und enthüllt dabei die Produktionen mit den meisten Abrufzahlen.

Doch Vorsicht! Die folgenden Infos solltet ihr mit einer gesunden Prise Skepsis genießen - obwohl oder gerade weil sie direkt von Netflix selbst stammen. Eine externe Überprüfung ist dadurch nämlich nicht möglich, außerdem lässt sich Netflix nicht in die Karten blicken, wie genau die Zahlen zustande kommen.

So wertet der Streaming-Dienst jeden einzelnen Abruf eines Films beziehungsweise einer TV-Serie - unabhängig davon, wie lang etwas geguckt und für wie gut das Gesehene empfunden wird. Wer also zum Beispiel nur zwei Minuten irgendwo reinguckt, hat die Zahlen demnach bereits in die Höhe getrieben.

Netflix: Filme & Serien mit den aktuell höchsten Abrufzahlen

Die folgenden Zahlen wurden im Zuge eines Quartalsberichts von Netflix (via TheHollywoodReporter) veröffentlicht:

Filme

Die Comic-Verfilmung The Old Guard mit Charlize Theron gehört zu Netflix zu einem der erfolgreichsten Starts überhaupt, was Eigenproduktionen angeht. Der Actionfilm von Regisseurin Gina Prince-Bythewood kam bereits in den vier Wochen nach seiner Veröffentlichung auf 72 Millionen Abrufe.

TV-Serien

Cobra Kai - 50 Millionen Aufrufe in 48 Tagen Ratched - 48 Millionen Aufrufe in 28 Tagen The Umbrella Academy (Staffel 2) - 43 Millionen Aufrufe in 28 Tagen Lucifer (Staffel 5) - 38 Millionen Aufrufe in 28 Tagen

Dokumentationen

Erst vor wenigen Monaten veröffentlichte Netflix übrigens eine Top-10-Liste der beliebtesten Filme, die der Streamingdienst selbst produziert hatte. Mittlerweile dürfte The Old Guard dort auf Platz Sechs geklettert sein. Doch wie schon bei diesem Artikel, solltet ihr euch die folgenden, von Netflix geteilten Infos mit Vorsicht genießen:

Was sind eure aktuellen Film- und Serien-Highlights auf Netflix? Decken sich eure momentanen Favoriten mit denen dieses Rankings? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.