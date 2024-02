Die Macher von Game of Thrones enthüllen ihre neue Netflix-Serie: Statt Sci-Fi oder Fantasy geht es um echten Mord

James A. Garfield kämpfte gegen die Korruption - und musste dafür mit dem Leben bezahlen. Bildquelle: Wikipedia

Einst haben sie Game of Thrones gemeinsam mit HBO zur Kult-Serie gemacht, jetzt gibt es erste Details zu einem neuen Projekt der Showrunner und Produzenten David Benioff und D. B. Weiss. Das hört auf den Namen Death by Lightning und wird auf Netflix starten - aber wohl erst frühestens 2026.

Derzeit befindet sich das Projekt laut The Hollywood Reporter noch in einer frühen Phase. Zwei hochkalibrige Schauspieler sind aber offenbar bereits an Bord: Michael Shannon (Man of Steel, Knives Out) und Matthew Macfadyen (Succession) sollen zum Cast gehören.

Worum geht's? Statt Sci-Fi oder Fantasy beschäftigt sich Death by Lightning mit einem realen Vorfall, nämlich einen der berühmtesten Mordfälle der Geschichte - dem von James A. Garfield.

Wer war James A. Garfield?

Ein kurzer historischer Exkurs: James A. Garfield war der 20. Präsident der USA und trat seine Amtszeit im März 1881 an. Eines seiner Hauptanliegen: der Kampf gegen die Korruption im öffentlichen Dienst, wovon auch viele seiner Weggefährten und Anhänger betroffen wären.

Seine Präsidentschaft währte nur wenige Monate: Am 19. September 1881 starb er bei einem Attentat, ausgeführt von Charles J. Guiteau, einem Anwalt aus Chicago.

Eine epische und unglaubliche Geschichte

James A. Garfield und Charles J. Guiteau - beide Persönlichkeiten sollen in Death by Lightning im Fokus stehen. Es klingt aber nicht so, als ob die Serie erst kurz vor dem Mordfall beginnt. Vielmehr lässt die offizielle Synopse der Serie vermuten, dass wir mehr über das politische und soziale Leben des Präsidenten erfahren:

Death by Lightning ist eine Dramaserie, die die epische und unglaubliche wahre Geschichte von James Garfield, dem widerwilligen 20. Präsidenten der Vereinigten Staaten, und seinem größten Bewunderer Charles Guiteau zum Leben erweckt - dem Mann, der ihn später töten sollte.

Michael Shannon soll hierbei die Rolle des Präsidenten bekleiden, während Matthew Macfadyen den Part von Guiteau übernimmt. Die Handlung der Serie soll sich an dem mehrfach ausgezeichneten historischen Sachbuch Destiny of the Republicorientieren.

