Netflix im April 2023: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Ein neuer Monat bedeutet: Es gibt wieder neues Futter für Netflix-Abonnenten. Was für neue Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen auf euch warten, das könnt ihr in der folgenden Liste nachlesen.

Highlight im April 2023: The Green Knight

Seid schon mal gewarnt: The Green Knight trifft definitiv nicht den Geschmack eines jeden Zuschauers. Regisseur David Lowerys Interpretation der mittelalterlichen Erzählung um Sir Gaiwan und dem Grünen Ritter ist sehr lang und langatmig. Auf diesen Film muss man sich einlassen und in der richtigen Stimmung sein, um ihn genießen zu können.

The Green Knight besticht aber vor allem durch seine beeindruckenden und einzigartigen Bilder, sowie dem Schauspiel der durch und durch talentierten Darsteller wie Dev Patel (Slumdog Millionair), Alicia Vikander (Ex Machina), Joel Edgerton (Kenobi) oder Barry Keoghan (The Batman). Einen konkreten Eindruck davon könnt ihr euch selbst im folgenden Trailer machen:

Neue Filme bei Netflix im April 2023

Ab dem 1. April

Ach du Scheisse!

The Green Knight

Küss mich, Frosch

The Weathering

Paw Patrol: Der Kinofilm

Ab dem 3. April

Takeover - Voll Vertauscht

Ab dem 4. April

Mo’Nique: Mein Name ist Mo’Nique

Ab dem 5. April

Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now

Ab dem 6. April

Max und die Wilde 7

Pelikanblut

Ab dem 7. April

Chupa

Aaahh Belinda

Kings of Mulberry Street: Let Love Reign

Ab dem 8. April

Hunger

Ab dem 11. April

Leanne Morgan: I’m Every Woman

Ab dem 12. April

Operation: Nation

Celeste Barber: Fine, thanks

Ab dem 14. April

The Last Kingdom: Seven Kings Must Die

Phänomena

Königinnen auf der Flucht

Ab dem 15. April

Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen

Lauras Stern und die Traummonster

Ab dem 18. April

Ein sehr langes drittes Date

Ab dem 21. April

A Tourist’s Guide to Love

One More Time

Boga Boga

Ab dem 25. April

John Mulaney: Baby J

Ab dem 26. April

Bitterer Wodka und süße Küsse

Ab dem 27. April

The Awkward Weekend

The Matchmaker

Ab dem 28. April

AKA

Neue Serien bei Netflix im April 2023

Ab dem 2. April

War Sailor

Ab dem 4. April

La firma

Ab dem 5. April

Public Enemy: Das Buch der Offenbarung

Ab dem 6. April

Beef

Ab dem 7. April

Transatlantic

Bendo: Thicker Than Water

Ab dem 8. April

Divorce Attorney Shin

CoComelon - Staffel 8

Ab dem 12. April

Als Schwiegermutter einzog - Staffel 2

American Manhunt: Der Anschlag auf den Boston-Marathon

Ab dem 13. April

Obsession

Florida Man

Boss Baby: Zurück zu den Windeln - Staffel 2

Ab dem 14. April

Queenmaker

Ab dem 15. April

Keeping Up with the Kardashians - Staffel 13

The Real Housewives of Beverly Hills - Staffel 8

Ab dem 17. April

Oggy Oggy - Staffel 2

Ab dem 18. April

How to Get Rich

Ab dem 19. April

Im Reich der Schimpansen

Power Rangers: Once & Always

Ab dem 20. April

Diplomatische Beziehungen

Toothpari: When Love Bites

Ab dem 21. April

Indian Matchmaking - Staffel 3

Rough Diamonds

Willkommen auf Eden - Staffel 2

Ab dem 22. April

Ada Twist - Staffel 4

Ab dem 26. April

Workin’ Moms - Staffel 7

El amor después del amor

Ab dem 27. April

Sweet Tooth - Staffel 2

Immer für dich da - Staffel 2, Teil 2

Die Krankenschwester

Sharkdog - Staffel 3

Ab dem 28. April

King of Collectibles: The Goldin Touch

Natürlich bekommen im April 2023 auch die Netflix-Konkurrenten Disney Plus und Amazon Prime Video neue Filme und TV-Serien spendiert. In den oben verlinkten Übersichten könnt ihr euch einen Überblick über den neuen Content der Streamingdienste verschaffen.

Auf was für neue Filme und TV-Serien im April 2023 bei Netflix freut ihr euch besonders? Ist etwas dabei, das ihr unbedingt sehen wollt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!