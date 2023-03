Netflix spricht über große Gaming-Pläne, mehr als 80 Spiele gleichzeitig in Entwicklung

Netflix will 2023 rund 40 neue Spiele veröffentlichen.

Netflix probiert schon seit geraumer Zeit, auch im Spielesektor Fuß zu fassen: Aktuell bekommen alle Besitzer eines aktiven Netflix-Abos bereits über 50 Spiele ohne Zusatzkosten auf ihre mobilen Endgeräte. Der Streaming-Riese will nun aber nachlegen und hat angekündigt, dass über neue 80 Spiele in Entwicklung sind. Wir sagen euch, was ihr erwarten könnt.

Welche Spiele jetzt schon im Netflix-Abo stecken, erfahrt ihr hier:

Netflix entwickelt gerade über 80 neue Spiele

Das könnt ihr erwarten: Laut Netflix sollt ihr allein 2023 noch rund 40 neue Spiele bekommen. Ferner befinden sich insgesamt 70 Titel bei Partnerstudios in Entwicklung, dazu gesellen sich noch einmal 16 Spiele, die von mehreren hauseigenen Studios entwickelt werden - das macht insgesamt 86 Titel.

Der Streaming-Anbieter will damit ein breit gefächertes Portfolio in verschiedenen Genres und Formaten entwickeln, damit in Zukunft jeder Spaß am Spielen haben kann:

In diesem Jahr werden wir unser Portfolio weiter ausbauen - und das bedeutet jeden Monat neue Spiele. Mitglieder werden Indie-Lieblinge, preisgekrönte Hits, Rollenspiele, erzählerische Abenteuer, Puzzlespiele und alles dazwischen entdecken. Wir arbeiten mit den weltweit führenden Studios zusammen.

Klingt eigentlich gar nicht mal verkehrt - allerdings erscheinen weiterhin alle Spiele nur für Smartphones und Tablets, wer am PC spielen möchte, muss den Umweg über einen Android Emulator wählen.

Doch dafür stimmen die ersten Titel, mit denen Netflix seinen Anteil am Gaming-Markt vergrößern will, optimistisch. So bekommt ihr etwa das heiß erwartete Aufbauspiel Terra Nil direkt zum Release kostenlos als Teil des Abos:

Auch die vom Partner Ubisoft entwickelten Spiele könnten bei den GameStar-Lesern Interesse wecken: Im Januar erschien bereits der Nachfolger zu Valiant Hearts exklusiv bei Netflix, im Sommer folgt ein Roguelike-Ableger zum Action-RPG The Mighty Quest for Epic Loot - und dann gibt's da noch ein Assassin's Creed Mobile-Spiel ohne genaues Release-Datum.

Zwar befinden sich schon jetzt einige Geheimtipps wie Into the Breach im Portfolio, aber allzu große Hoffnungen dürft ihr euch dennoch nicht machen.

Wie Netflix ebenfalls bekannt gab, war das erfolgreichste Spiel bislang eine Dating-Sim, die auf der Reality-Show Too Hot To Handle basiert. Es ist also davon auszugehen, dass viele der neuen Titel statt Core Gamern eher Gelegenheitsspielerinnen und -spieler bedienen werden.