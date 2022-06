Netflix Geeked Week: Massenhaft neue Filme und Serien enthüllt, hier seht ihr alle Trailer

Ein Serien-Highlight nach dem anderen: Bereits am ersten Tag der Netflix Geeked Week wurden einige Trailer veröffentlicht, nach denen sich Fans schon lange gesehnt haben. Aber auch weitere Release-Ankündigungen, Projektvorstellungen und Blicke hinter die Kulissen gab es zu sehen. Wir haben für euch alles rund um das Event zusammengefasst.

Resident Evil

Wann geht's los? 14. Juli 2022

14. Juli 2022 Wer tritt auf? Lance Reddick spielt Albert Wesker und Ella Balinska verkörpert die Rolle von Jade Wesker.

Lance Reddick spielt Albert Wesker und Ella Balinska verkörpert die Rolle von Jade Wesker. Wie viele Folgen gibt es? Die erste Staffel wird 8 Folgen haben.

Die erste Staffel wird 8 Folgen haben. Wie viele Staffeln gibt es? Es wird wohl bereits an einer zweiten Staffel gearbeitet. Mehr wissen wir aber noch nicht.

Darum geht's: Nach sechs Filmen mit Mila Jovovich und dem erfolglosen Reboot Welcome to Raccoon City erhält die Marke Resident Evil jetzt auch eine Netflix-Serie. Der neue Ableger spielt in zwei Zeitlinien – vor und nach dem erneuten Ausbruch des T-Virus. In beiden Zeitlinien verfolgen wir die Geschehnisse von Jade Wesker, die im Jahr 2022 auf dunkle Geheimnisse ihres Vaters stößt und einige Jahre später in der Apokalypse um ihr Überleben kämpft.

Von der Story scheint sich die neue Serie nicht an die Spiele zu halten, Resident Evil-Fans werden aber trotzdem den ein oder anderen bekannten Gegner erkennen. So sind die infizierten Hunde mit von der Partie und sogar der Tyrant könnte dabei sein.

The Sandman

Wann geht's los? 05. August 2022

05. August 2022 Wer tritt auf? Der Protagonist Dream wird von Tom Sturridge gespielt. Weitere Schauspieler sind Jenna Coleman, Gwendoline Christie und Kirby Howell-Baptiste.

Der Protagonist Dream wird von Tom Sturridge gespielt. Weitere Schauspieler sind Jenna Coleman, Gwendoline Christie und Kirby Howell-Baptiste. Wie viele Folgen gibt es? Die erste Staffel soll 11 Folgen beinhalten.

Die erste Staffel soll 11 Folgen beinhalten. Wie viele Staffeln gibt es? Falls die erste Staffel erfolgreich wird, sind weitere Staffeln gut vorstellbar - genug Stoff gibt es auf jeden Fall. Bekannt ist aber noch nichts.

Darum geht's: Mit The Sandman wird wohl einer der beliebtesten Comic-Serien endlich zur Serie adaptiert. Im neuen Trailer sehen wir Dream, der Meister der Träume (gespielt von Tom Sturridge), wie er aus seiner Gefangenschaft flieht. Vor ihm liegt ein Trümmerhaufen verschiedener Zeitlinien, die er wieder in Ordnung bringen muss.

Der Schöpfer der Comicvorlage, Neil Gaiman, produziert die Serie mit. Er ist nach eigenen Angaben auch mit den Änderungen, die die Story an der Lore vornimmt, einverstanden.

The Midnight Club

Wann geht's los? 14. Juli

14. Juli Wer tritt auf? Wer die anderen Mike-Flanagan-Serien gesehen hat, wird auf einige bekannte Gesichter stoßen. Unter anderem sind Matt Biedel, Samantha Sloyan und James Flanagan mit von der Partie.

Wer die anderen Mike-Flanagan-Serien gesehen hat, wird auf einige bekannte Gesichter stoßen. Unter anderem sind Matt Biedel, Samantha Sloyan und James Flanagan mit von der Partie. Wie viele Folgen gibt es? Die Staffel wird 10 Folgen beinhalten.

Die Staffel wird 10 Folgen beinhalten. Wie viele Staffeln gibt es? Sicher wissen wir es nicht, aber die vorherigen Serien von Mike Flanagan waren alle mit einer einzigen Staffel zu Ende erzählt. Gut möglich, dass das auch der Fall bei Midnight Club sein wird.

Darum geht's: Erinnert ihr euch an die Horror-Netflix-Serien Spuk in Hill House, Spuk in Bly Manor und Midnight Mass? Nein? Dann schaut sie euch schnellstmöglich an, sie sind nämlich durch die Bank weg großartig! Die drei Kurz-Serien mit jeweils einer Staffel wurden von einem gewissen Mike Flanagan umgesetzt.

Mit The Midnight Club erscheint die nächste Horror-Serie des Regisseurs. Diese basiert auf das gleichnamige Buch von Christopher Pike. Dabei handelt es sich um eine Gruppe Jugendlicher, die sich jede Nacht gegenseitig Gruselgeschichten erzählen – und dabei wohl selbst auf übernatürliche Dinge stoßen.

Fate: The Winx Saga Staffel 2

Wann geht's los? Herbst 2022

Herbst 2022 Wer tritt auf? Neben den bereits bekannten Charakteren und Schauspielern wird in der zweiten Staffel die Erdfee Flora vorkommen. Gespielt wird sie von Paulina Chávez.

Neben den bereits bekannten Charakteren und Schauspielern wird in der zweiten Staffel die Erdfee Flora vorkommen. Gespielt wird sie von Paulina Chávez. Wie viele Folgen gibt es? Die erste Staffel hatte 6 Folgen. Bisher ist nicht bekannt, wie viele Folgen die zweite Staffel haben wird, wir rechnen aber mit einer ähnlichen Anzahl.

Die erste Staffel hatte 6 Folgen. Bisher ist nicht bekannt, wie viele Folgen die zweite Staffel haben wird, wir rechnen aber mit einer ähnlichen Anzahl. Wie viele Staffeln gibt es? Wissen wir noch nicht, da die erste Staffel aber recht erfolgreich war, können wir bestimmt noch mit weiteren Staffeln rechnen.

Darum geht's: Für die zweite Staffel der Live-Action-Adaption von Winx Club gab es keinen vollwertigen Trailer, sondern lediglich einen kurzen Teaser – dieser zeigt aber bereits die Erdfee Flora, die von Paulina Chávez verkörpert wird. Nachdem der ersten Staffel Whitewashing vorgeworfen wurde, soll diese nun etwas mehr Diversität in die Serie bringen.

Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities

Wann geht's los? Irgendwann 2022

Irgendwann 2022 Wer tritt auf? Neben Ron Weasley-Star Rupert Grint sind unter anderem Andrew Lincoln und Charlyne Yi dabei.

Neben Ron Weasley-Star Rupert Grint sind unter anderem Andrew Lincoln und Charlyne Yi dabei. Wie viele Folgen gibt es? 8 Folgen wird die Staffel beinhalten.

8 Folgen wird die Staffel beinhalten. Wie viele Staffeln gibt es? Noch nicht bekannt.

Darum geht's: Keine Ahnung! Jede der acht Folgen erzählt eine andere Geschichte. Was wir aber wissen: Guillermo del Toro, der Regisseur von Hellboy, Pan’s Labyrinth und The Shape of Water, steht hinter der Kamera und alleine das kann schon neugierig machen. Aber auch andere Horror-Experten wie Jennifer Kent, die Regisseurin von The Babadook, haben ihre Finger im Spiel.

One Piece

Wann geht's los? Wissen wir noch nicht - es wird aber wahrscheinlich noch eine Weile dauern.

Wissen wir noch nicht - es wird aber wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Wer tritt auf? Inaki Godoy spielt Luffy, Mackenyu wird die Rolle von Zoro einnehmen und Langley Kirkwood spielt Captain Morgan.

Inaki Godoy spielt Luffy, Mackenyu wird die Rolle von Zoro einnehmen und Langley Kirkwood spielt Captain Morgan. Wie viele Folgen gibt es? Noch nicht bekannt.

Noch nicht bekannt. Wie viele Staffeln gibt es? Noch nicht bekannt.

Darum geht's: Zugegeben, wir wissen noch recht wenig über die Live-Action-Adaption zur heißgeliebten Manga- und Anime-Serie. Während der Geeked Week erhielten wir auch keinen Trailer, sondern einen Blick hinter die Kulissen. Der zeigt uns das gigantische Schiff Baratie mit der Bar im Mund des Fischkopfes. Ob die Adaption gelingt ... wir sind skeptisch, aber das Set schaut schon mal sehr vielversprechend aus!

