Netflix im Juni 2022: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Na, habt ihr euch bereits vom Stranger-Things-Marathon erholt? Gelüstet es euch bereits nach der nächsten Serienstaffel, einem weiteren Film, einfach frischem Material, um eure Augen noch ein Stück viereckiger zu machen?

Dann seid ihr hier goldrichtig: Denn wie gewohnt haben wir für euch alle neuen Filme und Serien parat, die im Juni 2022 auf Netflix an den Start gehen. Und es dürfte etwas für jeden dabei sein, egal ob Comedy, Drama oder Action. Und was ist mit Spieleverfilmungen? Nun, davon gibt's im Juni zwar keine neuen Vertreter, aber Netflix hat in diesem Segment ohnehin schon einiges zu bieten:

66 3 Übersicht Diese Spielverfilmungen könnt ihr bei Netflix streamen!

Neue Serien- und Filmhighlights im Juni 2022

Peaky Blinders - Gangs of Birmingham, Staffel 6: Die spannende Geschichte rund um den Aufstieg der kriminellen Bande Peaky Blinders und der Familie Shelby findet mit der am 10. Juni startenden sechsten Staffel ihren Abschluss. Ihr kehrt noch ein letztes Mal in die 1930er-Jahre zurück und begleitet Tommy Shelby (Cillian Murphy) dabei, wie er sich unter anderem mit einem Geist herumschlägt, der ihn verfolgt.

Wirklich viel ist noch nicht dazu bekannt, wie die ganzen Handlungsstränge zu einem zufriedenstellenden Ende gebracht werden sollen. Sicher ist jedoch bereits, dass uns nach Staffel 6 noch ein Peaky-Blinders-Film erwartet, der die Handlung zum endgültigen ... endgültigen Abschluss bringen wird.

The Gentlemen: Was kommt dabei heraus, wenn fünf charismatische und dezent verrückte Gangster um das gleiche Ziel wetteifern? Die Antwort: Herrlich schräges Chaos, das beim Zuschauen wohl viele Lachmuskeln anstrengen wird.

Dabei klingt das Vorhaben des exzentrischen Hanf-Milliardärs Mickey Pearson (Matthew McConaughey) doch recht vernünftig. Er möchte seine geschickt getarnten Plantagen verkaufen und mehr Zeit mit seiner Frau verbringen. Blöd nur, dass er damit die Aufmerksamkeit der halben Unterwelt auf sich zieht. Plötzlich geht alles drunter und drüber...

Alle neuen Filme im Juni 2022

Ab 1. Juni

Ab 2. Juni

Yuri Marçal: Ledo Engano

Ab 3. Juni

Interceptor

Eirik Jensen: Polizist oder Gauner?

Surviving Summer

Ab 06. Juni

Bill Burr Presents: Friends Who Kill

Ab 7. Juni

That's My Time with David Letterman

Ab 8. Juni

Ab 9. Juni

Stand Out: Wie queere Stand-up-Comedy die Gesellschaft veränderte

Ab 10. Juni

Ab 11. Juni

Amy Schumer's Parental Advisory

Ab 13. Juni

Pete Davidson Presents: The Best Friends

Charlies Formen und Farben: Charlies tolle Filmabenteuer

Charlies Formen und Farben: Frau Wetter und Freunde

Ab 14. Juni

Jane Fonda & Lily Tomlin: Ladies Night Live

Jennifer Lopez: Halbzeit

Ab 15. Juni

Centauro

Die Strafe Gottes

Herzensparade

Web of Make Believe: Tod, Lügen und das Internet

Ab 16. Juni

Collision

Snoop Dogg's F*cn Around Comedy Special

Toma Ikuta und die Kunst des Kabuki

Dead End: Paranormal Park

Ab 17. Juni

Ab 19. Juni

Ab 20. Juni

Ab 21. Juni

Joel Kim Booster: Psychosexual

Ab 22. Juni

Love & Gelato

Bruna Louise: Abriss

Die verborgenen Fähigkeiten unserer Haustiere

Ab 23. Juni

Best of the Fest

Ab 24. Juni

Ab 27. Juni

Chips und Toffel: Chips macht Urlaub

Ab 28. Juni

Blasted

Cristela Alonzo: Middle Class

Alle neuen Serien im Juni 2022

Ab 2. Juni

Borgen - Macht und Ruhm, Staffel 1

Ab 3. Juni

Der Boden ist Lava, Staffel 2

Der Vogel und die Löwin, Staffel 1

Green Mothers' Club, Staffel 1

Zwei Sommer, Staffel 1

Ab 6. Juni

My Liberation Notes, Staffel 1

Ab 8. Juni

Befruchtet, Staffel 1

Ab 9. Juni

Rhythm + Flow: Nouvelle École, Staffel 1

Ab 10. Juni

Ab 15. Juni

God's Favorite Idiot, Staffel 1

Iron Chef: Quest for an Iron Legend, Staffel 1

Maldivas, Staffel 1

Ab 16. Juni

Liebe und Anarchie, Staffel 2

Ab 17. Juni

Guerra de vecinos, Staffel 2

She, Staffel 2

You Don't Know Me, Staffel 1

Ab 18. Juni

Ab 22. Juni

Snowflake Mountain, Staffel 1

The Umbrella Academy, Staffel 3

Ab 23. Juni

First Class, Staffel 1

Queen Sylwester kehrt zurück, Staffel 1

Ab 24. Juni

Ab 26. Juni

The Blacklist, Staffel 9

Ab 29. Juni

The Upshaws, Staffel 2

Ab 30. Juni

Welcher neue Film oder welche neue Serie ist euer Highlight im Juni? Schreibt uns gern in die Kommentare, worauf ihr euch am meisten freut!