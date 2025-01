Netflix: Alle neuen Filme und Serien im Februar 2025 - mit Nachschub für Witcher Geralt und Cobra Kai

Im neuen Witcher-Film stößt Geralt auf einen fischigen Konflikt. Bildquelle: Netflix.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Netflix. Welche Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel. Die aktuelle Übersicht für Januar 2025 findet ihr selbstverständlich auch bei uns.

Highlight im Februar 2025 - The Witcher: Sirens of the Deep

Genre : Fantasy/Animation

: Fantasy/Animation Regisseur : Kang Hei Chul

: Kang Hei Chul Cast : Doug Cockle, Joey Batey, Anya Chalotra

: Doug Cockle, Joey Batey, Anya Chalotra Auf Netflix ab: 11. Februar 2025

The Witcher: Sirens of the Deep ist nach Nightmare of the Wolf der inzwischen zweite Anime-Film zu Geralt von Riva, der in Zusammenarbeit mit Netflix und dem südkoreanischen Animationsstudio Mir entstanden ist.

Der Hexer und Monsterjäger soll in der kleinen Hafenstadt Bremersvoord eine Reihe von Angriffen untersuchen. Dabei wird er jedoch in einen jahrhundertealten Konflikt zwischen den Menschen und dem Meeresvolk hineingezogen.

Der Film basiert auf Andrzej Sapkowskis Kurzgeschichte Ein kleines Opfer aus der Sammlung Das Schwert der Vorsehung . Weitere Informationen zum Film erhaltet ihr in unserer Übersicht.

The Witcher: Sirens of the Deep erscheint am 11. Februar 2025 auf Netflix.

2:05 The Witcher: Im neuen Trailer zu Sirens of The Deep zückt Geralt erneut die Silberklinge

Neue Filme bei Netflix im Februar 2025

1:44 Rambo 5: Last Blood - Brutaler Action-Trailer mit Sylvester Stallone - Brutaler Action-Trailer mit Sylvester Stallone

Neue Serien bei Netflix im Februar 2025

2:09 Deutsche Netflix-Serie: In Cassandra holt sich eine Familie eine tödliche KI ins Haus

The Witcher: Sirens of the Deep spielt im selben Universum wie Nightmare of the Wolf und die Live-Action-Serie von Netflix. Bei letzterer könnt ihr euch übrigens auch noch in diesem Jahr über eine neue Staffel freuen. Voraussichtlich 2026 erwartet euch dann noch die 5. Staffel - nach der soll dann aber Schluss sein.

Es bleibt abzuwarten, ob Netflix anschließen ein neues Großprojekt aus dem Witcher-Universum in Angriff nimmt.