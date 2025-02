Sky und Wow im März 2025: Eine umstrittene Comicverfilmung bekommt im Stream eine zweite Chance

Im März 2025 erwartet euch auf Sky und WOW mit Joker 2 eine ungewöhnliche Mischung aus Comicverfilmung und Musical. Bildquelle: Warner Bros

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf WOW und Sky. Zum Beispiel könnt ihr euch mit Joker: Folie à Deux und Borderlands über zwei Filme von 2024 freuen, die an den Kinokassen gnadenlos baden gegangen sind und jetzt auf eine zweite Chance hoffen. Welche Filme und Serien im letzten Monat hinzugefügt wurden, erfahrt ihr selbstverständlich auch bei uns in dem dazugehörigen Artikel.

Highlight im März 2025 - Joker: Folie à Deux

Genre : Drama/Musical

: Drama/Musical Regisseur : Todd Phillips

: Todd Phillips Cast : Joaquin Phoenix, Lady Gaga und Brendan Gleeson

: Joaquin Phoenix, Lady Gaga und Brendan Gleeson Filmstart : Oktober 2024

: Oktober 2024 Auf Sky/WOW ab : 21. März 2025

: 21. März 2025 Unsere Kritik: Nicht die Fortsetzung, die wir brauchen, aber die wir verdient haben.

Joker: Folie à Deux oder zu Deutsch Joker: Wahnsinn zu zweit ist die Fortsetzung der doppelt Oscar-prämierten Comicverfilmung Joker von 2019. Nach den Ereignissen des ersten Teils wurde Arthur Fleck alias Joker (Joaquin Phoenix) in das Arkahm State Hospital, einer psychiatrischen Anstalt für Schwerverbrecher in Gotham City, eingewiesen.

In einem Musikprogramm der Einrichtung lernt er schließlich die Mitgefangene Lee (Lady Gaga) kennen. Schnell entbrennt eine intensive Romanze samt einer gemeinsamen Wahnvorstellung. Dabei wird Arthur jedoch dazu verleitet, seine Joker-Persona wieder nach außen zu kehren - mit schwerwiegenden Folgen...

Während der erste Teil etwas über eine Milliarde US-Dollar in die Kassen spülen konnte, ging Folie à Deux bei Produktionskosten von schätzungsweise 200 Mio. US-Dollar, mit einem Einspielergebnis von 207 Mio. US-Dollar gnadenlos an den Kinokassen baden. Auch uns konnte der Film nur in bestimmten Punkten überzeugen. Ob Joker: Folie à Deux etwas für euch ist, erfahrt ihr in unserer spoilerfreien Filmkritik.

2:24 Joker 2 hat einen ersten Trailer und zeigt uns das neue Traumpaar von Gotham City

Neue Filme bei Sky/WOW im März 2025

2:42 Borderlands: Den ersten Trailer zur Shooter-Verfilmung gibt's jetzt auch auf deutsch

Neue Serien und Dokumentationen bei Sky/WOW im März 2025

2:41 Star Trek: Picard - Neuer Trailer vereint William T. Riker mit dem Ex-Captain der USS Enterprise

Wer den Film im Kino vielleicht (bewusst) verpasst haben sollte, kann im März auch die Videospielverfilmung Borderlands nachholen. Auf Rotten Tomatoes konnte der Streifen gerade mal 10 Prozent der Fachpresse begeistern. Auch in unserer spoilerfreien Rezension, die ihr oben in der Box nachlesen könnt, haben wir kein gutes Haar daran gelassen.