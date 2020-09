Was gibt es im Oktober 2020 auf Netflix zu sehen? Neben einigen gruseligen Film- und Serien-Highlights, gehen auch weitere Neuheiten an den Start. In unserer Übersicht erfahrt ihr, welche Inhalte im kommenden Monat auf der Streaming-Plattform landen.

Neue Film- & Serien-Highlights im Oktober 2020

Hubie Halloween: Adam Sandler und Netflix arbeiten schon länger zusammen und haben bereits insgesamt sechs Filme veröffentlicht. Beim mittlerweile siebten Film handelt es sich um eine Halloween-Komödie, in der auch andere typische Sandler-Kollegen wie Kevin James (King of Queens) mitspielen.

Sandler schlüpft in die Rolle von Hubie Dubois, einem großen Halloween-Liebhaber. Damit das diesjährige Fest glatt vonstatten läuft, ernennt sich Hubie zum inoffiziellen Beschützer von Halloween, um für Recht und Ordnung zu sorgen. In der Stadt geschehen mysteriöse Dinge und Hubie versucht, Polizei und Einwohner zu überzeugen, dass die Monster real sind.

Hubie Halloween startet am 7. Oktober 2020 auf Netflix.

Spuk in Bly Manor: Nachdem die Serie »Spuk in Hill House« im Jahr 2018 für viel Aufsehen gesorgt hat, geht die Horror-Anthalogie-Serie nun in die zweite Season. Der Regisseur Mike Flanagan ist unter anderem für die die Filme »Oculus«, »Still«, oder auch »Das Spiel« bekannt.

Die Geschichte in der neuen Serie knüpft zwar nicht an das Hill House an, die Charaktere werden allerdings durch die bekannten Darsteller der ersten Season verkörpert. Im Zentrum steht wieder ein altes Haus, indem die Geister umhergehen.

Spuk in Bly Manor startet am 9. Oktober 2020 auf Netflix.

Star Trek: Discovery: Science-Fiction-Fans können sich über die dritte Staffel des Weltraum-Epos freuen. Während die ersten beiden Staffeln zeitlich vor der Star-Trek-Originalserie spielten, geht es mit der neuen Staffel in die ferne Zukunft.

Michael Burnham und ihre Crew wurden nach dem Kampf gegen eine KI über 930 Jahre in die Zukunft geschickt. Die Föderation existiert zwar noch, ist aber bei weitem nicht so mächtig wie in der Vergangenheit.

Staffel 3 von Star Trek: Discovery startet am 16. Oktober auf Netflix.

Alle neuen Filme auf Netflix im Oktober 2020

Ab 1. Oktober

Ab 2. Oktober

Ab 4. Oktober

Ab 6. Oktober

Ab 7. Oktober

Ab 9. Oktober

Ab 13. Oktober

Ab 14. Oktober

Ab 15. Oktober

Ab 16. Oktober

Ab 21. Oktober

Ab 22. Oktober

Ab 23. Oktober

Ab 28. Oktober

Die Geheimnisse der Grabstätte von Sakkara

Holidate

Nobody Sleeps in the Woods Tonight

Ab 30. Oktober

Alle neuen Serien auf Netflix im Oktober 2020

Ab 1. Oktober

Ab 2. Oktober

Emily in Paris

Song Exploder

Tut Tut Cory Flitzer: Halloween-Special

Ab 6. Oktober

Sternenstreif: Halloween-Helden

Ab 7. Oktober

Ab 9. Oktober

Ab 11. Oktober

Stranger, Staffel 2

Ab 13. Oktober

Kipo und die Welt der Wundermonster, Staffel 3

Ab 15. Oktober

Social Distance

Ab 16. Oktober

Ab 22. Oktober

Ab 23. Oktober

Barbaren

Das Damengambit

Perdida - Vermisst

Ab 30. Oktober

Somebody Feed Phil, Staffel 4

Suburra, Staffel 3