One Piece: Staffel 2 doch nicht mehr 2025 auf Netflix, Release später als erhofft

Damit hatten wir nicht gerechnet: One Piece Staffel 2 erscheint erst 2026. Und das, obwohl von verschiedenen Schauspielern wie zum Beispiel Garp-Darsteller Vincent Regan immer wieder ein Release für 2025 angeteasert wurde.

Die Postproduktion dauert wohl länger

Die Nachricht verkündet Netflix bei dem diesjährigen Tudum-Event, wo der Streaming-Anbieter neue Infos zum kommenden Programm enthüllt.

Die Dreharbeiten für Staffel 2 sind seit Februar 2025 abgeschlossen und aktuell befinden sich die Aufnahmen in der Postproduktion. Das bedeutet, dass mit Hochtouren an dem Schnitt, der Tonbearbeitung und der visuellen Nachbereitung gearbeitet wird. Das kann mehrere Monate dauern.

Daher können Fans vermutlich immerhin Anfang 2026 mit neuen Folgen rechnen. Dann geht es unter anderem nach Loguetown, wo die geliebte Strohhutbande mit den dortigen Marine-Mitgliedern Smoker (Callum Kerr) und Tashigi (Julia Rehwald) aneinander gerät.

Was bis jetzt alles zu Staffel 2 bekannt ist

Neben einem neuen Schauplatz feiern auch zwei der wichtigsten One-Piece-Schurken ihr Live-Action-Debüt. Der in Arabasta als Volksheld bejubelte Sir Crocodile wird von Joe Manganiello (True Blood, Zack Snyder’s Justice League) verkörpert. Die Figur Nico Robin wird derweil von Lera Abova (Anna: Die Agentin) gespielt.

Ruffys Vater taucht ebenfalls in der zweiten Season auf und wird von Rigo Sanchez (Outer Banks, Seattle Firefighter) gemimt. Wie sein richtiger Name lautet oder die genauen Hintergründe zu seinem Charakter verraten wir noch nicht. Immerhin wurde erst in Folge 314 des Animes enthüllt, wer Ruffys direkter Vorfahre überhaupt ist. Mehr dazu erfahrt ihr in der unteren Box.

Wer in Staffel 2 noch zum Cast dazu stößt, listen wir euch einmal fix auf:

Yonda Thomas als Igaram

James Hiroyuki als Ippon Matsu

Sophie Anne Caruso als Miss Goldenweek

Anton David Jeftha als K.M.

Mark Penwill als Chess

Katey Sagal als Dr. Kuhega

David Dastmalchian als Mr. 3

Rob Colletti als Wapol

Charithra Chandran als Vivi

Und das allerwichtigste neue Mitglied der Strohhutbande dürfen wir natürlich nicht vergessen: Tony Chopper! Der Rentier-Schiffarzt wird mit seiner naiv-optimistischen Art sicher ein oder zwei (oder viele!) Fan-Herzen höher schlagen lassen. Falls ihr noch mehr zu One Piece lesen möchtet, findet ihr in der obigen Box weitere Artikel.