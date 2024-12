One Piece: Ein Star der Netflix-Serie liefert Hinweis zum Release von Staffel 2 und teasert sogar Season 3 an

Der Garp-Schauspieler Vincent Regan ist offenbar in Plauder-Laune. Bildquelle: Netflix

Im Jahre 2023 ging die Live-Action-Serie des Animes One Piece auf Netflix an den Start. Die Piraten-Crew rund um Ruffy und Co. konnte viele Fans von sich überzeugen.

Auf Rotten Tomatoes erhielten die Seeräuber einen Audience Score von satten 95 Prozent und auch in der Filmdatenbank IMDb heimste die Show sehr gute 8,3 Sterne ein.

Kein Wunder also, dass die Serie nur drei Wochen nach der Veröffentlichung um eine zweite Staffel verlängert wurde. Vor Kurzem sprach der Schauspieler Vincent Regan, der in der Serie den Vize-Admiral Garp verkörpert, sogar schon von einer dritten Season!

Ein ganz schön großer Spoiler

In einem Interview auf der Comic-Con in Wien vom 24. November 2024 sprach der 59-Jährige über das Ende der Dreharbeiten von Staffel 2 und … erzählt nebenbei auch schon von Season 3?

Ich bin jetzt aus Südafrika zurückgekommen. [...] Alles, was meine Figur in Staffel 2 macht, ist abgedreht. In einem Monat etwa werden sie mit den Dreharbeiten durch sein. Ich denke also, dass die Serie noch vor Weihnachten nächsten Jahres für Netflix bereit sein wird. Das hoffe ich. Ich schätze auch, dass sie ziemlich bald mit den Dreharbeiten zu Staffel 3 beginnen werden. Ich glaube, sie machen dann - man nennt ihn den Albasta-Handlungsbogen. Ich glaube, das wird zwei Staffeln dauern, was ich von den Entwürfen und Zeichnungen gesehen habe. Als ich dort war, wurden gerade einige wirklich lustige Sachen gedreht.

Na, wenn Regan für diesen großen Spoiler mal nicht eins auf die Finger bekommen hat. Bereits im Juni 2024 macht der Patty-Schauspieler Brashaad Mayweather erste Anmerkungen dazu, dass Netflix Staffel 2 und 3 in einem Rutsch drehen wolle. Nur einen Tag später ruderte 38-Jährige wieder zurück - da gab es wohl wirklich was auf die Finger!

3:07 One Piece: Zur Real-Serie gibt's einen richtigen Trailer - altbekannte Sprecher sind zurück

Was wir bis jetzt über One Piece Staffel 2 wissen

Laut Regan können wir vermutlich mit einem Release von Staffel 2 bis Ende 2025 rechnen, was mit der an den Dreh anschließenden Bearbeitungs- und Schnittzeit auch passen würde.

Der One-Piece-Schöpfer Eiichiro Oda gab zudem auf der Plattform X preis, welche Inseln die Strohhutbande in ihrem zweiten Abenteuer ansteuern werden. Darunter befindet sich zum Beispiel Loguetown.

Es kehren natürlich die üblen Verdächtigen wie Iñaki Godoy (Ruffy), Emily Rudd (Nami) und Mackenyu (Lorenor Zorro) zurück auf das Piratenboot.

Falls ihr wissen möchtet, wer sonst noch dabei ist und welche Orte die Bande noch bereisen wird, schaut gerne einmal bei unserer Übersicht für One Piece Staffel 2 vorbei.

Der Original-Anime hat mittlerweile übrigens 1.088 Folgen. Das schafft ihr niemals alles nachzuholen? Kein Problem!

Der Schöpfer gab im Januar 2024 über die Plattform X bekannt, dass es auch durchaus »okay« ist, erst bei Episode 1.089 einzusteigen. Wenn ihr mehr dazu lesen wollt, verlinken wir euch im obigen Kasten einen passenden Artikel dazu.