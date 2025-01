One Piece: Für Staffel 2 der Netflix-Serie wurde jetzt offiziell Ruffys Vater gecastet

Die Familie von Monkey D. Ruffy nimmt jetzt auch in der Netflix-Adaption von One Piece immer mehr Gestalt an. Bildquelle: Netflix

Der Cast der Live-Action-Adaption von One Piece wächst immer weiter! Netflix hat gleich sechs neue Darsteller für Staffel 2 bekannt gegeben - und dabei gleich noch einen Verwandten von Monkey D. Ruffy (Iñaki Godoy).

Und nein, wir meinen nicht Ruffys Bruder Portgas D. Ace, der in Anbetracht der Manga-Vorlage ebenfalls eine Rolle in Staffel 2 der Netflix-Serie spielen müsste. Wer die Feuerfaust der Whitebeard-Piratenbande spielen soll, bleibt weiterhin abzuwarten.

An dieser Stelle wollen wir aber vorsichtshalber eine kleine Spoiler-Warnung aussprechen. Denn im Manga beziehungsweise Anime war lange nicht bekannt, dass es sich bei der folgenden Figur um Ruffys Vater handelt. Die Netflix-Serie könnte daraus ebenfalls ein kleines Mysterium machen.

1:33 One Piece: Seht hier den offiziellen Startschuss für die Produktion von Staffel 2 bei Netflix

Autoplay

Wer tritt in One Piece als Ruffys Vater auf?

Immer noch hier? Dann kommen wir gleich zur Sache: In Staffel 2 von One Piece tritt Rigo Sanchez (Outer Banks, Seattle Firefighters) als Monkey D. Dragon auf.

In der Vorlage der Netflix-Serie feierte Dragon in Kapitel 100 beziehungsweise Folge 52 und damit inmitten der Loguetown-Arc sein Debüt, die für Staffel 2 bereits bestätigt wurde. Dass es sich bei Monkey D. Dragon um Ruffys Vater handelt, enthüllte Eiichiro Oda aber erst sehr viel später - genau genommen in Folge 314 des Animes.

Tatsächlich ist über Monkey D. Dragon aber bis heute nicht allzu viel bekannt, während One Piece aktuell stolze 1.128 Kapitel umfasst. Und das, obwohl Ruffys Vater als Anführer der Revolutionäre einen waschechten Krieg gegen die Marine und die Weltregierung führt. Bis heute wissen wir zum Beispiel nicht einmal, über was für Fähigkeiten Dragon verfügt und ob er eine Teufelsfrucht gegessen hat!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ob die Netflix-Serie mehr Licht ins Dunkel bringt, bleibt abzuwarten. Immerhin hat Staffel 1 von One Piece mit Marine-Vizeadmiral Monkey D. Garp (Vincent Regan) Ruffys Großvater sehr viel früher als der Manga und Anime eingeführt und aus dessen Identität kein Geheimnis gemacht.

Welche Darsteller stoßen noch zu Staffel 2 von One Piece dazu?

Netflix hat in den letzten Tagen insgesamt sechs neue Darsteller für den Cast der zweiten Staffel One Piece bekannt gegeben. Hier bekommt ihr einen Überblick:

Rigo Sanchez als Monkey D. Dragon

Yonda Thomas als Igaram

James Hiroyuki Liao als Ippon Matsu

Sophia Anne Caruso als Miss Goldenweek

Anton David Jeftha als K.M.

Mark Penwill als Chess

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Zuvor wurden bereits Smoker (Callum Kerr), Tashigi (Julia Rehwald), Dr. Kureha (Katey Sagal), Mr. 3 (David Dastmalchian) und Wapol (Rob Colletti) für die kommende Season von One Piece bestätigt. Und natürlich dürfen wir an dieser Stelle nicht Sir Crocodile (Joe Manganiello), Nico Robin (Lera Abova) und Vivi (Charithra Chandran) vergessen!

Wann Staffel 2 von One Piece bei Netflix in See sticht, ist aktuell nicht offiziell bekannt. Laut dem Garp-Darsteller Vincent Regan könnten Fans damit bis Ende 2025 rechnen. Ob dieser Release-Termin aber wirklich realistisch ist, bleibt abzuwarten.

Mehr zu One Piece und was aktuell sonst bei Netflix passiert, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.