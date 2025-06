»Er ist perfekt!« - Netflix enthüllt endlich Chopper für Staffel 2 von One Piece und Fans sind ganz aus dem Häuschen

Wie sieht Tony Chopper in der Live-Action-Serie aus? Bildquelle: Netflix / Toei Animation

Auf dem Tudum-Event 2025 enthüllt Netflix nach langem Warten endlich das Aussehen eines wichtigen Charakters von One Piece Staffel 2: Tony Chopper!

Der niedliche Rentier-Arzt stolpert unbeholfen durch den Netflix-Teaser und hat bereits jetzt das ein oder andere Fan-Herz erobert.

»Das perfekteste, was ich je gesehen habe!«

Einmal im Rampenlicht kann man sich leider nicht mehr verstecken, Chopper! Auch wenn das niedliche Rentier darüber wohl am Ende des Videos für eine kurze Sekunde nachgedacht hat.

Gesprochen wird Tony Chopper übrigens von Mikaela Hoover (The Suicide Squad, Guardians of the Galaxy), die ebenfalls für das Face Capturing bereitstand. Ihr wollt Chopper doch sicher einmal selbst sehen und hören, oder? Na, dann los!

1:17 Chopper in One Piece: So sieht eine der beliebtesten Figuren in der Netflix-Serie aus

Auf Reddit zeigen sich Fans von Choppers Live-Action-Version begeistert, denn Netflix hält sich beim Aussehen und seiner Persönlichkeit stark an die Manga/Anime-Vorlage.

Das ist gar nicht einmal so einfach, denn die Mischung aus handgemachten Props (Requisiten) und CGI stellt eine echte Herausforderung dar. Die scheint Netflix auf den ersten Blick aber gut gemeistert zu haben.

In den Kommentaren lässt sich zudem auch der ein oder andere Vergleich mit einer ebenfalls plüschigen TV-Figur finden. Hier sind Beispiele:

»Sie haben ihn definitiv in eine Paddington [der Bär]-ähnliche Richtung gebracht, was eine wirklich tolle Idee war.« - User Mongoose42

»Ich bin froh, dass sie den Teil beibehalten haben, in dem er peinlich berührt ist und anfängt, dich zu beschimpfen, wenn du ihn lobst.« - User serialgequitter

»Er ist so verdammt süß. Die Stimme ist auch perfekt.« - User No-Abrocoma9894

»Das ist das Perfekteste, was ich je gesehen habe. Er ist so ausdrucksstark, so süß, oh mein Gott.« - User Duvoziir

Wer ist Chopper im Manga/Anime?

Einmal zum Vergleich: Tony Chopper im Anime. Bildquelle: Toei Animation

Aufgrund seiner blauen Nase war Tony Chopper in seiner Rentier-Herde ein Außenseiter. Als er die Mensch-Mensch-Frucht (Hito Hito no Mi) zu sich nimmt, erlangt er menschliche Intelligenz und die Fähigkeit, sich in einen Menschen und verschiedene Mensch-Rentier-Hybridformen zu verwandeln.

Im Manga erscheint Chopper das erste Mal in Kapitel 134, während er im Anime in Episode 81 auf der Insel Drumm (auch bekannt als Winterinsel) auf die Strohhutbande trifft. Nami ist nämlich schwer erkrankt und braucht dringend einen Arzt. Wenig später schließt sich Chopper der Crew als Schiffsarzt an.

Was wir bis jetzt zu Staffel 2 von One Piece wissen

Der schüchterne Schiffsarzt verrät Fans in seinem Vorstellungsvideo auch, dass Staffel 2 doch nicht Ende 2025 erscheint, sondern erst im Jahre 2026 (vermutlich Anfang des Jahres). Demnach müssen sich Fans noch etwas gedulden.

Neben Chopper feiern auch die Figuren Sir Crocodile (Joe Mangianiello), Nico Robin (Lera Abova), Vivi (Charithra Chandran) und Smoker (Callum Kerr) ihr Live-Action-Debüt. Außerdem wurde Ruffys Vater offiziell gecastet, der von Rigo Sanchez (Outer Banks, Seattle Firefighters) verkörpert wird.

One Piece: Staffel 2 nimmt also stetig an Form an. Die Dreharbeiten sind übrigens bereits seit Februar 2025 abgeschlossen und derzeit befinden sich die Aufnahmen in der Postproduktion, die wohl noch ein paar Monate dauern wird. Mehr zur Serie und was Netflix auf dem Tudum-Event sonst noch bekannt gegeben hat, erfahrt ihr in der obigen Box.