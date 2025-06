Netflix: Die 5 wichtigsten News und Trailer zu Squid Game, One Piece und Co. des großen Tudum-Events

Alle scheinen sich auf die weiteren Staffeln ihrer Serien zu freuen - außer Gi-hun (rechts). Seine Sorge ist aber berechtigt, denn im Serienfinale muss er sich einmal mehr dem Frontmann stellen. Bildquelle: Netflix

Seit 2020 veranstaltet Netflix regelmäßig das sogenannte »TUDUM-Festival.« Seinen Namen hat das Event von dem signifikanten Ton der erklingt, wann immer das Logo des Streaming-Anbieters auf unserem TV erscheint.

Auch 2025 kommt TUDUM wieder mit einigen Ankündigungen und neuen Trailer daher, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Die wichtigsten Highlights listen wir euch hier auf.

Schnellnavigation:

Alle Highlights im Überblick

Squid Game - Staffel 3

1:47 Squid Game zeigt im Trailer zu Staffel 3, dass die neuen Spiele nichts für schwache Nerven sind

Autoplay

Release: 27. Juni 2025

Cast: Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-Joon, Yim Si-wan, Jo Yu-ri, Roh Jae-won, Lee David, Yang Dong-geun, Kang Ae-shim, Kang Ha-neul

Den Beginn des Tudum-Event markiert ein neuer Trailer zu Squid Game Staffel 3. Noch diesen Monat entscheidet sich, ob Gi-hun (Lee Jung-jae) es schafft, den tödlichen Spielen ein für alle Mal ein Ende zu bereiten.

Das neue Video verspricht einen gefährlichen Showdown mit dem Frontmann (Lee Byung-hun) und es scheint, als würde Spieler 456 auch endlich erfahren, wer hinter der Maske steckt. Denn bisher wissen lediglich die Zuschauer, dass der Frontmann in Staffel 2 getarnt als Kandidat 001 an dem Wettbewerb teilgenommen hat.

Erst kürzlich versprach der Serien-Schöpfer Hwang Dong-hyuk, dass die Spiele von Staffel 3 noch eine Schippe drauflegen werden und eine bekannte Angst eine große Rolle spielen wird: Höhenangst. Einen kleinen Vorgeschmack darauf gibt es ebenfalls im Video.

One Piece - Staffel 2

1:17 Chopper in One Piece: So sieht eine der beliebtesten Figuren in der Netflix-Serie aus

Release: 2026

Cast: Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu, Taz Skylar, Jacob Gibson, Joe Manganiello, Vincent Regan

Chopper ist endlich da! Nachdem es im September 2024 bereits einen ersten kleinen Teaser gegeben hatte, wurde Fans die Live-Action-Version des niedlichen Schiffarztes endlich vorgestellt. Das schüchterne Rentier erzählt uns ein bisschen von Staffel 2 und kündigt neue Feinde, Freunde und ... sich selbst an.

Gesprochen wird der kleine Kerl auf Englisch übrigens von Mikaela Hoover (The Suicide Squad, Guardians of the Galaxy), die ebenfalls für die Facial Capture der Figur Modell stand.

Wednesday - Staffel 2

6:11 Wednesday: Die ersten sechs Minuten von Staffel 2 könnt ihr euch bereits anschauen

Release: 6. August 2025 (Teil 1); 3. September 2025 (Teil 2)

Cast: Jenna Ortega, Steve Buscemi, Emma Myers, Hunter Doohan, Joy Sunday, Catherine Zeta-Jones, Luis Gusmán, Joanna Lumley

Tudum hält für Wednesday-Fans einen besonderen Leckerbissen bereit: Die ersten sechs Minuten von Staffel 2! Die Titelfigur (Jenna Ortega) ist im Video in dem Keller eines Serienmörders gefangen. Sie erzählt uns, wie sie innerhalb von sechs Wochen in dieser Situation gelandet ist und wie sie dem Killer das Handwerk legen möchte.

Die ersten vier Folgen erscheinen am 6. August 2025 und die restlichen Episoden rund einen Monat später (3. September).

Stranger Things - Staffel 5

1:50 Stranger Things bekommt im ersten Trailer zu Staffel 5 gleich drei Release-Daten

Release: 27. November 2025 (Teil 1); 26. Dezember 2025 (Teil 2); 1. Januar 2026 (Teil 3)

Cast: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Millie Bobby Brown, Noah Schnapp

Mit einer Dreiteilung hätten Fans bei der Ankündigung von Staffel 5 wohl nicht gerechnet, denn die vierte Season der beliebten Sci-Fi-Serie erschien zuvor noch in zwei Parts. Für das große Serienfinale sollen die Folgen jedoch Filmlänge haben, was die Robin-Buckley-Darstellerin Maya Hawke bereits Ende 2024 anteaste.

Dann erscheinen die Episoden:

Folge 1-4 (Volume 1): 27. November 2025

27. November 2025 Folge 5-7 (Volume 2): 26. Dezember 2025

26. Dezember 2025 Folge 8 (Volume 3): 1. Januar 2026

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

0:50 Wake Up Dead Man: Die beliebte Mystery-Reihe Knives Out geht auf Netflix in die dritte Runde

Release: 12. Dezember 2025

Cast: Jeremy Renner, Daniel Craig, Josh O’Connor, Cailee Spaeny, Josh Brolin, Mila Kunis, Andrew Scott, Glenn Close

Es gibt einen Release-Termin für das neue Abenteuer des weltberühmten Detektiv Benoit Blanc (Daniel Craig) und er ermittelt in seinem bisher gefährlichsten Fall. Obwohl zur Handlung noch nicht viel bekannt ist, erhaschen wir im Teaser schon einen Blick auf den hochkarätigen Cast.

Der besteht aus Schauspielern wie Glenn Close (Damages), Jeremy Renner (Hawkeye), Mila Kunis (Bad Moms), Josh Brolin (Dune) oder Andrew Scott (James Bond: Spectre). Im Regiestuhl sitzt wie bereits in den zwei vorherigen Teilen Rian Johnson (Star Wars - Episode 8: Die letzten Jedi), der ebenfalls das Drehbuch verfasst.

Diese kleinen Schätze warten also alle dieses Jahr noch auf uns. Na gut, One Piece lässt sich noch etwas Zeit, aber allzu weit entfernt ist 2026 auch nicht mehr.

Falls ihr wissen möchtet, was ihr euch im Juni 2025 auf Netflix anschauen könnt, dann findet ihr in der obigen Box eine Übersicht. Unter anderem geht die dritte Staffel von Squid Game endlich an den Start.