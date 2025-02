One Piece: Staffel 2 nimmt eine letzte große Hürde und teast unmissverständlich einen »vergessenen« Story-Arc an

Mit der Live-Action-Serie von One Piece auf Netflix soll es bereits Ende 2025 weitergehen. Bildquelle: Netflix

Die Flying Lamb hat wieder im Hafen angelegt und die letzten Szenen von One Piece: Staffel 2 sind im Kasten. Mit einem Schnappschuss für Social Media feiern die Strohhut-Piraten ihr kommendes Abenteuer. One-Piece-Fans erkennen hier sofort, dass die Truppe in der zweiten Season die Insel Loguetown unsicher machen wird.

Ein Ausflug nach Loguetown

Auf dem offiziellen Twittter-Account zur Serie hat Netflix bekanntgegeben, dass die Dreharbeiten zur zweiten Staffel beendet sind.

Das angehängte Foto zeigt Ruffy (Iñaki Godoy), Zorro (Mackenyu Arata), Nami (Emily Rudd), Lysop (Jacob Romero Gibson) und Sanji (Taz Skylar). In der Stadt im Hintergrund verzieren riesige Plakate die Gassen. Hier könnt ihr euch das Bild einmal anschauen:

Die Banner mit der Aufschrift »Marine Tag des Sieges« weisen dabei mitunter auf die Insel Loguetown hin, in der die Truppe die ein oder andere gefährliche Bekanntschaft mit der Marine machen wird.

Für alle, die Chopper hier vermissen: Das beliebte Rentier ist bereits für Staffel 2 bestätigt und erscheint in einem darauffolgenden Story-Arc. Ein erstes Foto seiner Live-Action-Version gibt es auch schon.

Was ist der Loguetown-Arc?

In Kapitel 96 der Manga-Vorlage erreichen Ruffy und Co. die stark besiedelte Insel Loguetown. Dort wurde einst der legendäre Piratenkönig Gol D. Roger hingerichtet. Eine neue Umgebung bringt natürlich auch neue Feinde in Form der Marine-Mitglieder Smoker (Callum Kerr) und Tashigi (Julia Rehwald) mit sich.

Ihr fragt euch, warum Loguetown erst in Staffel 2 bereist wird? Tatsächlich erklärte Showrunner Steven Maeda (Lost, CSI: Miami) damals, dass es der Produktion schlichtweg an Zeit und Geld gefehlt hat. Maeda wollte den wichtigen Handlungsstrang allerdings nicht zu kurz kommen lassen und entschied sich, die Story für eine andere Season aufzuheben.

Wie geht es mit One Piece weiter?

Die neue Season soll »später dieses Jahr« erscheinen und es wurden bereits einige neue Schauspieler bestätigt: Charithra Chandran (Eternals, Bridgerton) wird in der Live-Action-Serie die Rolle von Vivi verkörpern, während Joe Manganiello (True Blood, Magic Mike XXL) für Crocodile und Lera Abova (Anna: Die Agentin, Exterritorial) für Nico Robin gecastet wurden.

Falls ihr wissen möchtet, was zu Staffel 2 sonst noch bekannt ist, haben wir euch eine kleine Übersicht zusammengestellt.

Falls ihr die Zeit bis zum Release von One Piece Staffel 2 mit ein bisschen Bastelei überbrücken möchtet: Lego bringt bereits Mitte 2025 ein Klemmbaustein-Set zur Netflix-Serie heraus. Aktuell gibt es neben einem Ankündigungsvideo noch keine offiziellen Infos zum Set; einige Leaks könnten erste Hinweise zu Veröffentlichung und Preis liefern. Mehr dazu findet ihr in dem oben verlinkten Artikel.