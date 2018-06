Netflix-Serie Dark - Drehstart und erster Blick auf die 2. Staffel

Die erste eigenproduzierte deutsche Netflix-Serie Dark erfreut sich vor allem international einer großen Beliebtheit, verriet zuletzt Netflix-Produktionschef Greg Peters (via Variety). Zwar gibt der Streaming-Dienst wie gewohnt keine konkreten Zahlen preis, jedoch gehört die düstere Serie zu den meistgeschauten Produktionen außerhalb der USA. Allein 90 Prozent der Zugriffe auf die Mystery-Serie fallen außerhalb Deutschlands an, bestätigt Peters. Und so stand auch frühzeitig eine Verlängerung um eine zweite Staffel fest.

Drehstart zur 2. Staffel mit einem Blick auf das Drehbuch

In diesen Tagen haben nun die Dreharbeiten zur 2. Staffel der Serie Dark begonnen. Netflix bestätigt den Drehstart über Twitter mit einem Ausschnitt aus dem Drehbuch: Demnach spielt die Handlung im Jahr 1921 und folgt einem gewissen Adams. Viel mehr wird über die neuen Folgen noch nicht verraten.

Dark: Erste deutsche Serie auf Netflix

Die erste Staffel der Serie Dark umfasst 10 Folgen und handelt von dem Verschwinden zweier Jugendlicher in Winden. Die Geschichte mit übernatürlichen Twists geht zurück in die 50er Jahre und deckt ein dunkles Geheimnis der Kleinstadt auf.

Für die düstere Serie zeigt sich Regisseur Baran bo Odar (Who Am I - Kein System ist sicher) verantwortlich. In den Hauptrollen spielen Oliver Masucci, Karoline Eichhorn, Jördis Triebel, Stephan Kampwirth und Walter Kreye mit. Wer von denen in der zweiten Staffel wieder mitspielen wird, steht noch aus.

Neuzugang Sylvester Groth dabei

Dafür stehen die Neuzgänge Sylvester Groth (Inglourious Basterds), Winfried Glatzeder (Tatort) und Sandra Borgmann (Der Baader Meinhof Komplex) fest. Ein Release-Termin steht noch nicht fest. Die erste Staffel ging Ende des Jahres 2017 an den Start. Vielleicht bekommen wir die 2. Staffel noch in diesem Jahr zu Gesicht, bestätigt ist das aber noch nicht.