Beliebte Netflix-Serie Love, Death & Robots geht mit Staffel 4 an den Start - und das schon sehr bald

In Love, Death & Robots warten wieder eine Menge chaotische und brutale Geschichten auf uns. Bildquelle: Netflix

Wer Sci-Fi liebt und bei Genres alles querbeet schaut, der könnte bei Love, Death & Robots genau richtig sein. Und wenn ihr die ersten drei Staffeln bereits gesehen habt, erfreut euch die folgende Info umso mehr.

Volume 4 der preisgekrönten Serie steht schon vor der Tür. Also, wirklich. Denn in einem Monat ist es so weit und das ist wirklich nicht mehr lange hin.

Mehr aus der chaotischen Welt der KIs und Roboter

Wie Netflix jetzt offiziell bekannt gibt, erscheint Staffel 4 von Love, Death & Robots am 15. Mai 2025. Also bereits in knapp fünf Wochen. Einen ersten Trailer gibt es auch und da ist von lauten Konzerten bis zu kämpfenden Robotern wirklich alles dabei. Aber seht doch selbst:

1:01 Love, Death & Robots - Staffel 4 hält zehn neue Geschichten aus dem Sci-Fi-Universum bereit

Autoplay

Falls ihr euch gerade denkt: Noch nie gehört. Hier eine kleine Zusammenfassung.

In der Animationsserie Love, Death & Robots erzählt jede Episode ihre eigene, in sich geschlossene Geschichte. Es gibt aber auch ein paar Gemeinsamkeiten.

Alle Folgen spielen entweder in futuristischen Utopien, Dystopien, alternativen Realitäten oder im Weltraum und beschäftigen sich - wie der Titel schon verrät - mit Themen wie Gewalt, Liebe, Robotern oder künstlichen Intelligenzen. Die Genres variieren und demnach erlebt ihr unter anderem Horrorgeschichten, Krimis oder Komödien.

Die Staffeln werden jedes Mal von vielen verschiedenen Animationsstudios umgesetzt, und die Idee der Show stammt von Tim Miller (Deadpool, Secret Level).

Der Erfolg von Love, Death & Robots

In der Filmdatenbank IMDb kommt die Serie bei über 212.000 Bewertungen auf 8,4 Sterne.

Bei Kritikern landet Staffel 1 auf Rotten Tomatoes bei 77 Prozent, während die Zuschauer 92 Prozent geben. Die Fortsetzung kehrt die Geschmäcker mit 81 und 67 Prozent um, während die dritte Season Kritiker mit 100 Prozent regelrecht aus den stählernen Socken haut. Die Community ist mit 87 Prozent etwas weniger begeistert.

Love, Death & Robots wurde in den letzten Jahren insgesamt 15-Mal für einen Emmy nominiert und hat letztendlich sogar 13 davon gewonnen, unter anderem 2022 für eine herausragende Einzelleistung im Bereich Animation (via Television Academy).

Tim Miller ist übrigens auch für die Amazon-Serie Secret Level verantwortlich, die ein ähnliches Prinzip wie Love, Death & Robots verfolgt. Dabei werden in 15 Folgen eigenständige Geschichten aus den Videospiel-Welten von zum Beispiel Warhammer 40.000: Space Marine 2, Sifu, Armored Core, Mega Man oder The Outer Worlds erzählt.

Die Serie war ein voller Erfolg, weshalb bereits kurz nach Release im Dezember 2024 eine zweite Season bestellt wurde. Falls ihr mehr dazu erfahren möchtet, werdet ihr in der obigen Box fündig.