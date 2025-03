Amazon Prime Video: Alle neuen Filme und Serien im April 2025 - mit Kevin Bacon als knallharten Dämonenjäger

Erneut werden Dämonen mit einer Kettensäge bearbeitet, dieses Mal jedoch nicht von Ash Williams. Bildquelle: Amazon Prime Video

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Amazon Prime Video. Im April 2025 könnt ihr euch unter anderem über eine neue Action-Serie für Supernatural-Fans freuen. Welche weiteren neuen Filme und Serien im neuen Monat noch auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel. Die Neuzugänge des letzten Monats findet ihr in unserer Übersicht vom März.

Wichtiger Hinweis: In Kürze werden weitere neue Filme und Serien für Amazon Prime Video im April 2025 bekannt gegeben. Wenn es soweit ist, werden wir die zusätzlichen Inhalte in diesem Artikel ergänzen.

Highlight im April 2025: The Bondsman - Staffel 1

Genre : Action/Komödie/Horror

: Action/Komödie/Horror Creator : Grainger David

: Grainger David Cast : Kevin Bacon, Jennifer Nettles und Damon Herriman

: Kevin Bacon, Jennifer Nettles und Damon Herriman Serienstart : 2025

: 2025 Staffeln : 1

: 1 Auf Amazon Prime Video ab: 3. April 2025

Nachdem der knallharte Kopfgeldjäger Hub Halloran (Kevin Bacon) seinem Berufsrisiko zum Opfer fällt und ins Gras beißt, kehrt er überraschend aus dem Reich der Toten zurück. Doch das geht auch mit neuen Verpflichtungen einher und Hub muss sich fortan mit mächtigen Dämonen duellieren, die nichts als Chaos über die Welt bringen wollen.

Der neue Job steht auch in Konkurrenz mit seinem alten Leben. Wird er die gefährliche Jagd mit seiner Familie und der Liebe zur Musik in Einklang bringen können?

The Bondsman Staffel 1 umfasst acht Episoden und erscheint am 3. April 2025 auf Amazon Prime Video.

Neue Filme bei Amazon Prime Video im April 2025

10. April G20 (Action/Drama)



Neue Serien bei Amazon Prime Video im April 2025

Die glücklichste Familie in Amerika oder auch #1 Happy Family USA erzählt die Geschichte einer muslimischen Familie in den Vereinigten Staaten, die nach den Anschlägen des 11. Septembers 2001 mit neuen sozialen Problemen konfrontiert wird. Die Comedy-Animationsserie für Erwachsene umfasst bisher acht Episoden und erscheint am 17. April 2025 auf Amazon Prime Video.