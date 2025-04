Noch größer als Reacher: Der Bösewicht aus Staffel 3 hat für sein nächstes Projekt eine Videospiel-Adaption im Visier

Noch großer und breiter als Reacher (rechts - Alan Ritchson). Wer hätte gedacht, dass das möglich ist? Bildquelle: Amazon Prime Video

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Amazon an der Live-Action-Adaption von God of War festhalten möchte. Demnach soll Kratos seine eigene, düstere TV-Serie erhalten.

Ein Schauspieler für die Titelfigur ist noch nicht gefunden, aber es gibt einen Interessenten: Reacher-Star Olivier Richters (spielt Bösewicht Paulie in Staffel 3 von Reacher - Bild oben links) ist bereits jetzt Feuer und Flamme.

Der Traum vom griechischen Gott

In einem Interview mit ScreenRant gibt Darsteller Olivier Richters preis, dass er eigentlich gerne Kratos in der Live-Action-Verfilmung von Amazon Prime Video spielen würde.

Letzte Woche wurde von Amazon angekündigt, dass sie God of War produzieren werden. Natürlich möchte ich Kratos sein, aber ich glaube nicht, dass sie mich jemals für Kratos auswählen würden.

Auch wenn Richters äußerlich vielleicht gut auf die Rolle passen würde, sieht er in seiner Körpergröße ein Problem. Dennoch würde er sich auch mit anderen Gottheiten zufriedengeben. Hauptsache, er ist ein Teil des God-of-War-Universums.

Ich bin verflucht, noch mal einfach zu groß. Es gibt aber einen Gott, der größer ist als Kratos, und das ist Týr, oder auch Thor. Ich habe meinen Agenten gefragt: »Du musst das für mich verfolgen. Amazon kennt mich jetzt. Kann Paulie [Richters Rolle in Reacher] in God of War mitspielen?« Das ist eine meiner absoluten Wunschrollen.

Da hört Richter Träumerei aber noch lange nicht auf, denn es gibt zwei weitere Charaktere, die er nur allzu gerne verkörpern würde.

Meine andere Wunschrolle ist eine in Harry Potter - sie suchen nach einem neuen Hagrid, das [wäre] verrückt. Und ich habe immer noch den Traum, Colossus in einem Marvel-Film zu spielen - die menschliche Version [von ihm].

Wenn ihr euch gerade fragt: Woher kennt man Richters überhaupt? Zuvor spielte er bereits kleine Rollen in Projekten wie Gangs of London oder Black Widow. Im Marvel-Film verkörperte er die Figur Ursa - einen Insassen des Gefängnisses »Seventh Circle« (deutsch: Siebter Kreis).

0:33 Hier seht ihr einmal live, um wie viel Zentimeter Paulie (Olivier Richters) Reacher (Alan Ritchson) in der aktuellen dritten Staffel überragt

Autoplay

Wie realistisch sind Richters Wünsche?

Die Chancen für eine Rolle als Wildhüter stehen aktuell eher schlecht. Denn HBO soll kurz davor sein, einen Vertrag mit dem Schauspieler Nick Frost abzuschließen. Der soll im kommenden Serien-Reboot Rubeus Hagrid spielen soll.

Colossus ist zwar ein wiederkehrender Charakter im Marvel-Universum, hat aber zum aktuellen Zeitpunkt bereits das Gesicht von Stefan Kapiĉić. Der spielte den stählernen X-Man zuletzt in allen drei Deadpool-Filmen.

Aber wer weiß, vielleicht werden wir die Figur ja auch irgendwann einmal ohne ihre metallene Haut sehen. Dann wäre Richters Zeit eventuell gekommen.

Die Amazon-Serie zu God of War steckt aktuell noch in den Kinderschuhen und es ist noch nichts zum Cast bekannt. Da der Konzern aber nun zumindest Richters Namen kennt und der mit seinen über zwei Metern nicht leicht zu übersehen ist, besteht die Möglichkeit, dass zumindest einer seiner Wünsche zeitnah in Erfüllung geht.

Falls ihr euch von den Schauspiel-Künsten des 35-jährigen Darstellers überzeugen möchtet: Die gesamte dritte Staffel von Reacher könnt ihr euch auf Amazon Prime Video im Abo anschauen.

Übrigens ist er nicht der Einzige, der für seine Traumrolle sofort alles stehen und liegen lassen würde. Reacher-Hauptdarsteller Alan Ritchson würde für Batman sogar auf seine Gage verzichten. Mehr dazu erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.