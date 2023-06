Netflix hat eine neue Nummer 1 - und nein, es ist nicht Stranger Things

Stranger Things muss sich bei den beliebtesten (englischsprachigen) TV-Serien des Streamingdienstes jetzt Wednesday geschlagen geben. Bildquelle: Netflix

Was ist eigentlich die beliebteste Serie bei Netflix? Daraus hat der Streamingdienst nie ein Geheimnis gemacht, doch die Kriterien dafür blieben bisher relativ undurchsichtig und teilweise sogar fragwürdig.

Denn zuvor wurde für die Topliste lediglich in Betracht gezogen, wie viele Stunden einer TV-Serie oder eines Films konsumiert wurden - und das sorgt natürlich für ein Problem: Besonders lange Filme oder Serien sind hier klar im Vorteil, wenn Zuschauer dafür zwangsläufig länger dranbleiben müssen.

Deswegen gibt es jetzt eine wichtige Änderung: Die gesamte Spielzeit wird nun ebenfalls in Betracht gezogen - und das sorgt gleich mal für eine signifikante Änderung bei den beliebtesten TV-Serien des Streamingdienstes.

Es gibt eine neue Nummer 1

Dadurch wird nämlich der bisherige Spitzenreiter abgelöst: Statt Stranger Things thront nun Wednesday auf dem ersten Platz und die Rechnung dahinter lässt sich jetzt auch viel einfacher nachvollziehen.

So war Stranger Things: Staffel 4 mit 1.838 Milliarden angeschauten Stunden die bisher beliebteste Serie, während Wednesday mit »nur« 1.718 Milliarden Stunden hinterher hinkte. Da Wednesday (sieben Stunden Laufzeit) aber wesentlich kürzer ausfällt als Stranger Things 4 (13 Stunden), war dieser Vergleich nur bedingt aussagekräftig.

Wenn also jetzt durch die jeweilige Laufzeit geteilt wird, kommt Wednesday auf 252 Millionen Views und Stranger Things auf 140 Millionen. Damit hat sich Wednesday mit Jenna Ortega zur populärsten aller Netflix-Serien (zumindest gemäß der Plattform) gemausert.

Bisher galt Stranger Things als die Netflix-Serie schlechthin, jetzt hat sich aber Wednesday auf Platz 1 gekämpft, bei der sich Fans weiterhin auf Staffel 2 freuen dürfen. Die kommt allerdings erst 2024.

0:44 Wednesday kehrt zurück: Netflix wirbt im offiziellen Video mit Staffel 2 des Serien-Hits

Die 10 beliebtesten Netflix-Serien (laut Netflix)

Übrigens: Wenn ihr euch für die zehn beliebtesten (englischsprachigen) TV-Serien bei Netflix interessiert, könnt ihr das ganz einfach auf der offiziellen Website des Streamingdienstes selbst überprüfen. Aktuell sieht das Ranking wie folgt aus:

Wednesday: Staffel 1 Stranger Things: Staffel 4 Monster: The Jeffrey Dahmer Story Bridgerton: Staffel 1 The Queen’s Gambit The Night Agent: Staffel 1 Stranger Things: Staffel 3 Bridgerton: Staffel 2 The Witcher: Staffel 1 The Watcher: Staffel 1

Ihr vermisst hier Squid Game? Keine Sorge: Die südkoreanische TV-Serie thront bei der nicht-englischsprachigen Liste auf Platz 1, dicht gefolgt von Haus des Geldes: Staffel 4 und Lupin: Part 1. Erst kürzlich gab es sogar Neuigkeiten zu Staffel 2 von Squid Game. Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was haltet ihr von der Liste der beliebtesten Netflix-Serien aller Zeiten: Was davon habt ihr gesehen und wie gut hat es euch gefallen? Welche TV-Serie hätte eurer Meinung nach einen Platz darauf verdient? Auf welches neues Serien-Projekt des Streamingdienstes freut ihr euch am meisten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!