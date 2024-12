Neu bei Steam: Wenn ihr über 30 seid, könnt ihr euch auf eine hammermäßige Woche freuen

Auf Steam gibt's diese Woche ein Wiedersehen mit den Helden eurer Kindheit.

Wer in den 90ern aufgewachsen ist, wird sich garantiert erinnern: Nach der Schule schnell vor den Fernseher, um Indiana Jones beim Schätzejagen zuzuschauen, die Power Rangers gegen Rita Repulsa kämpfen zu sehen oder den Nachmittag mit ausgiebigen Playsi-Sessions in Legacy of Kain zu verbringen.

Diese Woche könnt ihr genau das alles noch einmal erleben, nur dieses Mal in schicker Neuauflage und direkt auf Steam. Egal, ob ihr auf knifflige Rätsel oder packende Action steht - die kommende Woche liefert euch spannende Releases mit den Helden eurer Kindheit.

Highlight der Woche: Indiana Jones und der Große Kreis

Indiana Jones und der Große Kreis ist die Fortsetzung, die wir immer wollten!

Genre: Action-Adventure | Entwickler: MachineGames | Release: 9. Dezember (Steam)

In Indiana Jones und der Große Kreis schlüpft ihr in die Rolle des legendären Archäologen Dr. Henry »Indiana« Jones Jr. und begebt euch auf ein Abenteuer, das zwischen den Ereignissen von »Jäger des verlorenen Schatzes« und »Der letzte Kreuzzug« angesiedelt ist.

Im Jahr 1937 steht ihr vor der Aufgabe, finstere Mächte daran zu hindern, die Geheimnisse des sogenannten Großen Kreises zu lüften—einer uralten Macht, die mit mysteriösen Stätten rund um den Globus verbunden ist. Eure Reise führt euch dabei an exotische Schauplätze wie Peru, den Vatikan, Thailand, Ägypten, Shanghai, die Himalayas und den Irak.

Das Gameplay kombiniert First-Person-Perspektive mit Third-Person-Elementen und bietet eine Mischung aus linearen, storygetriebenen Abschnitten und offenen Arealen zur Erkundung. Ihr könnt entscheiden, ob ihr Gegner im direkten Kampf mit Indys ikonischer Peitsche und anderen Waffen konfrontiert oder lieber schleichend vorgeht. Dazu fordern natürlich zahlreiche Rätsel euren Verstand heraus und belohnen euch mit versteckten Artefakten und Geheimnissen.

Entwickelt wurde das Spiel von MachineGames, das bereits mit der gefeierten Wolfenstein-Serie sein Können unter Beweis gestellt hat. Und auch mit dem Indy-Spiel haben die schwedischen Entwickler wieder voll ins Schwarze getroffen, wie ihr in unserem Test nachlesen könnt:

Weitere spannende Steam Releases der Woche

Montag, 9. Dezember

Wild Woods (Early Access): Ein Koop-Roguelike, in dem ihr als tapfere Katzen euren Wagen durch einen gefährlichen Wald eskortiert, Ressourcen sammelt und euch nachts gegen finstere Kreaturen verteidigt.

Dienstag, 10. Dezember

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered: Ihr könnt die epische Geschichte von Kain und Raziel in überarbeiteter Grafik mit modernen Steuerungsoptionen neu erleben, während ihr zwischen der materiellen und spektralen Welt wechselt, Rätsel löst und Feinde besiegt.

Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2: Die Actionspiele bekommen nach über 20 Jahren ein Remaster

Astrometica (Early Access): Ein Survivalspiel, in dem ihr nach einem katastrophalen Ereignis den Kosmos erforscht, Ressourcen sammelt, Basen errichtet und die Geheimnisse des Universums enthüllt.

VOIN: Ein düsteres First-Person-Hack-and-Slash-Spiel, in dem ihr als elementarer Diener eines mächtigen Magiers Horden von Feinden mit bekämpft.

Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind: Das 2D-Beat-'em-up lässt euch als Power Rangers gegen Robo-Rita und ihre Schergen kämpfen.

Die Power Rangers sind zurück: Rita's Rewind verspricht spaßige Retro-Action

Mittwoch, 11. Dezember

MiSide: Hier wird eure Heldin in ein Mobile Game gezogen und ihr müsst euch in einer unvorhersehbaren Horrorwelt zurechtfinden.

Swordhaven: Iron Conspiracy: Ein klassisches Party-Rollenspiel, in dem ihr das Land Nova Drakonia erkundet, Quests absolviert, mysteriöse Artefakte entdeckt und eine Verschwörung enthüllt, die die Existenz der Welt bedroht

Donnerstag, 12. Dezember

KLETKA: Ein Koop-Horrorspiel für bis zu sechs Spieler, in dem ihr in einem lebendigen, hungrigen Aufzug in die Tiefen einer endlosen Gigastruktur hinabsteigt, den Aufzug mit Treibstoff oder Fleisch füttert, tödlichen Fallen und Anomalien ausweicht und gemeinsam versucht, zu überleben.

Heat Death: Survival Train (Early Access): Dieses Sci-Fi-Survivalspiel lässt euch euren eigenen Kampfzug bauen, aufrüsten und anpassen, um in einer gefrorenen Welt zu überleben.

Neue Spiele im Dezember - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Auf welche Spiele freut ihr euch diese Woche am meisten? Aus den Kommentarspalten wissen wir zumindest bereits, dass viele von euch vom neuen Indy-Spiel ganz begeistert sind!

Aber vielleicht ist ja noch etwas dabei? Falls nicht: Werft einen Blick in unsere Monatsübersicht für den Dezember - dort findet ihr garantiert etwas!