Neu bei Steam: Das erste große Aufbauspiel 2025 steht vor der Tür

Das erste große Aufbauspiel des Jahres orientiert sich an Klassikern wie Zeus und Pharaoh.

2025 startet direkt mal mit einem Knall, denn diese Woche erwartet euch ein potenzieller Leckerbissen für alle Fans von Aufbauspielen und historischen Settings. Doch neben diesem Titel gibt es noch weitere spannende Neuerscheinungen auf Steam, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Highlight der Woche: Builders of Egypt

9:39 Builders of Egypt - Neue Aufbau-Hoffnung für Fans von Pharaoh, Cäsar und Zeus

Genre: Aufbaustrategie | Entwickler: Strategy Labs | Release: 8. Januar (Steam)

Builders of Egypt ist ein Aufbau-Strategiespiel, das euch - wie der Name schon sagt - ins alte Ägypten versetzt. Als Stadtplaner errichtet ihr Siedlungen entlang des Nils und sorgt durch geschicktes Management von Ressourcen, Produktion und Handel für maximales Wachstum. Eure Aufgaben reichen vom Straßenbau über die Errichtung von Wohnhäusern und Tempeln bis hin zur Planung monumentaler Bauwerke wie den Pyramiden.

Zudem spielt die Religion eine zentrale Rolle: Ihr organisiert Feste und kümmert euch um den Bau von Kultstätten, um die Götter gnädig zu stimmen und eure Bevölkerung zufrieden zu halten. Diplomatie und militärische Verteidigung kommen ebenfalls nicht zu kurz, denn eure Stadt muss nicht nur gedeihen, sondern auch vor Bedrohungen geschützt werden.

In unserer Preview machte Builders of Egypt einen guten Ersteindruck, doch eine Sache lief noch nicht ganz so rund – welche das war, erfahrt ihr in unserer Preview:

Weitere spannende Releases der Woche

Montag, 6. Januar

Project Tower: Ein Third-Person-Shooter mit Sci-Fi-Setting, der mit seinen Bullet-Hell-Kämpfen ein wenig an Returnal erinnern will.

Dienstag, 7. Januar

Chocolate Factory Simulator: In einer Steampunk-Welt stellt ihr in eurer Schokoladenfabrik Pralinen, Schokoladen und andere Köstlichkeiten für eure Kundschaft her.

Sea Fantasy: Dieses pixelige Open-World-RPG lässt euch auf der Suche nach mysteriösen Meereskreaturen auf Seefahrt gehen – inklusive Angeln, Crafting und Dungeon-Ausflügen.

Mittwoch, 8. Januar

Warden's Will: Der Roguelite-Shooter lässt euch mit bis zu drei Freuden im Koop das Multiversum retten.

Donnerstag, 9. Januar

FREEDOM WARS Remastered: Das Remaster des PlayStation Vita exklusiven Action-Rollenspiels von Bandai Namco will nicht nur mit besserer Technik wie 4K-Unterstützung punkten, sondern bietet auch spielerische Überarbeitungen wie ein verbessertes Waffensystem.

S4U: CITYPUNK 2011 AND LOVE PUNCH: Ein kleines Adventure, in de ihr in einer futuristischen Metropole Beziehungen knüpft, Geheimnisse aufdeckt und durch über 300 Entscheidungen den Verlauf der Story beeinflusst.

22:24 Neue Spiele im Januar - Videovorschau für PC und Konsolen

Für euch war dieses Mal nichts dabei? Kein Problem! Schließlich erscheinen diesen Monat noch viele weitere spannende Titel, die deutlich besser zu euch passen könnten. In unserem Video haben wir alle Releases des Monats für euch zusammengefasst. Klickt euch also mal rein und entdeckt, welche Spiele den Sprung in eure Steam-Bibliothek schaffen wollen!