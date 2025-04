Neu bei Steam: Wer Vampire Bloodlines liebt, sollte diese Woche ganz genau hinschauen

Das Action-Rollenspiel Mandragora könnte ein echter Story-Geheimtipp werden.

Diese Woche hat auf Steam für jeden Geschmack etwas parat: Ein düsteres Action-Rollenspiel lässt euch gegen albtraumhafte Kreaturen antreten, doch damit nicht genug – neben diesen großen Releases warten noch zahlreiche weitere spannende Neuerscheinungen auf euch. Welche das sind, erfahrt ihr wie jeden Montag in unserer großen Übersicht über die wichtigsten Releases der Woche.

Highlight der Woche: Mandragora: Whispers of the Witch Tree

2:39 Im düsteren Action-Rollenspiel Mandragora stehen euch dank riesiger Talentbäume viele Pfade offen

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Primal Game Studio | Release: 17. April 2025 (Steam)

In Mandragora: Whispers of the Witch Tree schlüpft ihr in die Rolle eines Inquisitors in einer vom Untergang bedrohten Welt. Risse im Gewebe der Realität öffnen Portale, durch die grausame Monster in das Königreich Faelduum eindringen. Eure Aufgabe ist es, diese Dunkelheit zurückzudrängen – doch ein Moment des Zweifels gegenüber eurem Orden stellt euer Schicksal auf den Kopf und führt euch auf einen gefährlichen Pfad voller Häresie und Geheimnisse. Das Spiel verbindet klassische Metroidvania-Erkundung mit Rollenspiel-Action in einem düsteren Fantasy-Setting.

Bevor euer Abenteuer beginnt, wählt ihr aus sechs Klassen euren Helden: Ob gestählter Schwertkämpfer, mächtiger Magier oder eine Mischung aus beidem, Mandragora lässt euch eure Kampfstil selbst definieren. Im Verlauf der über 40-stündigen Kampagne craftet ihr hunderte Waffen, Rüstungen und Tränke, um den immer mächtigeren Albtraumkreaturen die Stirn zu bieten. Ein umfangreiches Talent-System ermöglicht es euch außerdem, euren Charakter mit neuen Fähigkeiten zu spezialisieren.

Besonderen Wert legt Mandragora auf seine Story: Kein Wunder – mit Brian Mitsoda, einem der Autoren des Kult-RPGs Vampire: The Masquerade – Bloodlines, steckt ein Top-Autor dahinter. Euch erwarten verzweigte Quests, moralische Entscheidungen und voll vertonte Dialoge (auf Englisch) in einer Welt, die an jeder Ecke neue Geheimnisse bereithalten soll. Laut den Entwicklern erwartet euch eine epische Geschichte über Fanatismus, Verrat und dunkle Magie.

Weitere spannende Releases der Woche

Montag, 14. April

Erenshor (Early Access): Ein Singleplayer-Rollenspiel, das ein komplettes MMORPG simuliert. Ihr streift alleine durch eine offene Fantasy-Welt, trefft dabei auf Hunderte von simulierten Mitspielern (NPCs), erledigt Quests wie in alten EverQuest-Zeiten und erlebt Raid-Feeling ganz ohne echte Online-Pflicht.

(NPCs), erledigt Quests wie in alten EverQuest-Zeiten und erlebt Raid-Feeling ganz ohne echte Online-Pflicht. Night is Coming (Early Access): Aufbauspiel trifft Tower Defense und slawische Mythologie. Ihr errichtet in den Karpaten ein kleines Dorf und müsst eure Siedler versorgen und verteidigen. Doch sobald die Nacht hereinbricht, greifen gnadenlose Kreaturen aus der Finsternis an.

0:51 Wenn Valheim ein Strategiespiel wäre, würde es Night is Coming heißen

Warside: Hier erwartet euch rundenbasierte Taktik mit Retro-Charme im Stil von Advance Wars. Wählt einen von mehreren Kommandanten, stellt eure pixelige Armee aus Panzern, Infanterie & Co. zusammen und überzieht bunte Karten in einer Kampagne sowie im Multiplayer mit strategischen Gefechten.

Stygian: Outer Gods (Early Access): Ein Survival-Horror-Adventure aus der Ego-Perspektive, das den kosmischen Schrecken H.P. Lovecrafts heraufbeschwört. In der vergessenen Hafenstadt Kingsport erkundet ihr verfallene Gassen, alte Herrenhäuser und tiefe Minenschächte – immer auf der Hut vor wahnsinnigen Kultisten und grotesken Monstern.

Dienstag, 15. April

Lushfoil Photography Sim: In diesem entspannten Simulator schnappt ihr euch die Kamera und bereist fotorealistische Landschaften rund um den Globus. Ganz ohne Gegner oder Zeitdruck sucht ihr nach den schönsten Motiven – sei es ein nebliger Wald in Japan, eine einsame Hütte in den Alpen oder eine tropische Insel. Dank authentischer Kameraeinstellungen sollt ihr euch hier wie ein echter Fotograf fühlen, der geduldig auf den perfekten Lichteinfall wartet.

Chains of Freedom: Düstere Taktik-RPG-Action in einer fiktiven, postapokalyptischen Version Osteuropas. Als Anführer einer Elite-Militäreinheit kämpft ihr rundenbasiert gegen ein autoritäres Regime und gegen mutierte Kreaturen, die durch geheime Experimente entstanden sind. Deckung suchen, Flanken angreifen, Spezialfähigkeiten einsetzen: XCOM lässt hier grüßen!

Mittwoch, 16. April

Portal Fantasy: Ein Rollenspiel, in dem ihr niedliche Kreaturen à la Pokémon fangen, trainieren und in rundenbasierten Kämpfen einsetzen könnt. Als angehender Held erkundet ihr eine farbenfrohe Fantasy-Welt voller mysteriöser Portale. Hinter jedem Portal warten neue Regionen, gefüllt mit einzigartigen Monstern (genannt Porbles), die ihr eurer Sammlung hinzufügen könnt. Neben dem Sammelfieber verspricht eine ausgedehnte Geschichte mit vielen Nebenquests genug Stoff für Dutzende Spielstunden.

Haunted House Renovator: Hier renoviert ihr verfallene Häuser, die es in sich haben. Jeden Raum müsst ihr von Schmutz, Schäden und … Geistern befreien! Zunächst reißt ihr alte Tapeten ab, ersetzt morsche Dielen und richtet die Villa neu ein, doch plötzlich fliegt euch das Porzellan von unsichtbarer Hand um die Ohren. Mit Weihwasser, Spektralsauger und Co. vertreibt ihr die ungebetenen Gäste.

Donnerstag, 17. April

Neighbors: Suburban Warfare (Early Access): In diesem schrägen Multiplayer-Spiel eskaliert der Nachbarschaftsstreit. Zwei Teams aus vier skurrilen Vorstadtbewohner treten gegeneinander an: Während ihr euer eigenes Grundstück mit verrückten Fallen, Barrikaden und improvisierten Geschützen verteidigt, versucht ihr gleichzeitig, das Haus der gegnerischen Nachbarn in Schutt und Asche zu legen.

1:03 Wenn ihr mit euren Nachbarn auf Kriegsfuß seid, ist Neighbors genau das Richtige für euch

Bionic Bay: Ein Sci-Fi-2D-Plattformer mit einem besonderen Twist: Ihr verfügt über eine innovative Teleportations-Mechanik, mit der ihr auf Knopfdruck die Position bestimmter Objekte – oder sogar eure eigene – im Level tauschen könnt. Auf diese Weise löst ihr knackige Rätsel und überwindet Hindernisse, die in herkömmlichen Jump ’n’ Runs unbezwingbar wären.

Wizdom Academy (Early Access): Habt ihr euch jemals gefragt, wie es wohl wäre, eure eigene Schule für Hexerei und Zauberei zu leiten? In diesem charmanten Mix aus Aufbau- und Management-Spiel könnt ihr genau das tun. Ihr baut euer Zauber-Internat von Grund auf, richtet Schlafsäle und Klassenzimmer ein und stellt magisches Lehrpersonal ein. Anschließend kümmert ihr euch darum, eure Schüler zu echten Zauberern auszubilden: Vom Stundenplan über die Trainingsduelle bis hin zur Freizeitgestaltung.

Pax Augusta: In dieser authentischen Städtebausimulation schlüpft ihr in die Rolle eines römischen Statthalters und errichtet entlang der Grenzen des Imperiums florierende Metropolen. Dabei müsst ihr nicht nur Wohnhäuser, Thermen und Foren bauen, sondern auch die Bedürfnisse eurer Bürger erfüllen, Handel treiben und monumentale Bauten errichten. Naturkatastrophen, politische Intrigen und die Launen des Kaisers stellen euer Können auf die Probe.

3:00 Pax Augusta: Das römische Aufbaustrategiespiel zeigt neues Gameplay

White Knuckle (Early Access): Dieses Roguelike-Kletterspiel schickt euch in schwindelerregende Höhen. Ihr müsst einen gigantischen, düsteren Turm so schnell wie möglich hinaufklettern – Sprünge über Abgründe, kraftraubende Klettereinlagen und waghalsige Manöver an steilen Wänden stehen auf der Tagesordnung. Jeder Fehltritt kann den Tod bedeuten, denn unter euch gähnt der Abgrund. Die Horror-Atmosphäre tut ihr Übriges: Je höher ihr kommt, desto surrealer und unheimlicher wird die Umgebung. Dank zufällig angeordneter Kletterrouten gleicht kein Durchlauf dem anderen.

Freitag, 18. April

LUNAR Remastered Collection: Zwei JRPG-Legenden feiern ihr Comeback, zum ersten Mal auf dem PC. Die Lunar Remastered Collection enthält die Rollenspiel-Klassiker Lunar: Silver Star Story und Lunar 2: Eternal Blue aus den 90ern in neu aufpolierter Form. Rundenbasierte Kämpfe, ausufernde Dialoge und gefühlvolle Soundtracks inklusive – typische JRPGs aus der goldenen Ära. Grafisch bleibt der charmante 2D-Anime-Look erhalten, er erstrahlt aber in höherer Auflösung und mit einigen Quality-of-Life-Verbesserungen. Nostalgie pur für Genre-Fans:

Lost Skies (Early Access): In diesem Koop-Survivalspiel erkundet ihr allein oder mit bis zu fünf Freunden eine weitläufige Welt aus schwebenden Inseln. Euer selbstgebautes Luftschiff dient dabei nicht nur als Fortbewegungsmittel, sondern auch als mobile Basis und Waffe gegen gigantische Kreaturen, die den Himmel durchstreifen.

1:10 In Lost Skies erkundet ihr eine Open World in schwindelerregender Höhe mit Greifhaken und Wingsuit

Jetzt sind wir gespannt: Welcher Titel landet diese Woche bei euch auf der Wunschliste oder vielleicht direkt in eurer Bibliothek? Habt ihr einen Favoriten – sei es das finstere Story-Rollenspiel, das authentische Römer-Aufbauspiel oder einer der anderen kleineren Geheimtipps? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!