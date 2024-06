Ernüchterung nach Computex: Keine neuen Grafikkarten in Sicht, aber Hoffnung gibt es trotzdem

Die Computex wurde in der Vergangenheit schon des Öfteren als Plattform für die Ankündigung neuer Grafikkarten gemieden. (Bildquelle: Adobe Stock/Aram)

Die Computex 2024 ist vorbei. Zu sehen gab es neue Desktop-Prozessoren von AMD, einen Ausblick auf kommende CPUs samt integrierter Grafikeinheit von Intel und viel zum Thema Künstliche Intelligenz von Nvidia. Doch was ist mit neuen dedizierten Grafikkarten?

Schließlich sind viele davon ausgegangen, dass RTX 5000 und RX 8000 im Rahmen der Messe in Taipeh ein erstes, wie auch immer geartetes Lebenszeichen von sich geben.

Passend zum Thema Eine neue Ära des Gamings? Nvidias jüngste Innovation könnte für immer verändern, wie wir spielen von Alexander Köpf

Doch Fehlanzeige. Von Nvidias und AMDs neuen Grafikkarten fehlt jede Spur. Nicht einmal der kleinste Hinweis wurde uns geliefert.

Aber was heißt das nun? Bedeutet das, dass wir in diesem Jahr gar keine neuen Grafikkarten mehr zu Gesicht bekommen oder sind entsprechende Ankündigungen einfach etwas weiter nach hinten gerutscht?

Die Lage bei den Gerüchten ist unverändert

Der Reihe nach: Die letzten Gerüchte bezüglich eines Launches der neuen Grafikkarten von Nvidia gehen auf Anfang Mai zurück. Demnach erscheinen RTX 5090 und RTX 5080 kurz nacheinander, den Auftakt macht aber das kleinere Modell. Ähnlich ist Nvidia schon bei der RTX-30-Reihe vorgegangen:

Erst erschien die RTX 3080, dann das Flaggschiff RTX 3090.

Frühere Gerüchte rund um den Launch der RTX-50-Reihe gehen allerdings davon aus, dass in diesem Jahr ausschließlich das Topmodell RTX 5090 erscheint, gefolgt von kleineren Modellen im Jahr 2025.

Was AMDs RX-8000-Reihe anbelangt, so steht bislang ein Release gegen Ende des Jahres im Raum. Dabei soll es sich jedoch lediglich um ein kleineres Upgrade handeln. Im High-End-Segment wird AMD demzufolge vorerst gar nicht angreifen und Nvidia das Feld überlassen.

Was bedeutet die Computex für den Release neuer GPUs?

Dass keine neuen Grafikkarten vorgestellt oder wenigstens angeteast wurden, ist erst einmal kein gutes Zeichen. Zumindest wurden unsere Hoffnungen mit Blick auf die Keynotes zur Computex nicht erfüllt.

Allerdings haben Nvidia und AMD auch früher schon Ankündigungen auf der Computex vermieden, nur um etwas später im Jahr dann doch neue Grafikkarten vorzustellen.

Die RTX-40-Reihe wurde beispielsweise auf der Computex 2022 gar nicht erwähnt, aber im Rahmen einer Keynote zur GTC im September 2022 angekündigt. Zwei Monate später folgte dann der Release.

Was glaubt ihr? Werden AMD und Nvidia noch in diesem Jahr neue Grafikkarten auf den Markt bringen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!