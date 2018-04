Nein, in dieser Woche sieht es mit AAA-Releases schlecht aus. Dafür gibt es eine riesige Neuveröffentlichung: Extinction. Im Actionspiel muss der Spieler riesige Monster ausschalten, was zumindest teilweise an Shadow of the Colossus erinnert.

An der DLC-Front rollen Panzer in Arma 3 an und das Weltraum-4X-Spiel Galactic Civilizations 3 wird um eine Politik-Erweiterung vergrößert.

Wer dagegen lieber auf Multiplayer steht, sollte sich Double Turn und SpyParty anschauen. Double Turn bietet witzige Wrestling-Duelle für den Abend auf der Couch, in SpyParty kämpfen ein Scharfschütze und ein Geheimagent gegeneinander - auf einer High-Society-Party.

Montag, 09. April

Dienstag, 10. April

Mittwoch, 11. April

Donnerstag, 12. April

Freitag, 13. April

Neu für Konsolen: Veröffentlichungen für PS4, Xbox One und Nintendo-Geräte