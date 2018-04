Puh, diese Veröffentlichungen der Woche sind - dünn. Und das fasst es noch wohlwollend zusammen. Aber gehen wir's an:

War for the Overworld - 2015 veröffentlicht - erhält diese Woche tatsächlich noch einmal eine Singleplayer-Erweiterung. Außerdem gibt es den großen Patch 2.0 für alle Käufer des Dungeon-Keeper-Klons. Für Rundentaktik-Fans erscheinen Hex Gambit und Dungeon of Zaar.

Spannend könnte für Adventure-Fans der Survival-Trip STAY sein: In Echtzeit erzählt ist der Spieler der einzige Kontakt zu einem jungen Mann einem Chat-Raum, der am anderen Ende der Leitung gerade ums Überleben kämpft. Nur über den Chat müssen wir dem Protagonisten zur Seite stehen.

Montag, 16. April

Dienstag, 17. April

Mittwoch, 18. April

Donnerstag, 19. April

Freitag, 20. April

Die Woche für Konsolen-Besitzer: Veröffentlichungen für PS4, Xbox One und Nintendo-Geräte