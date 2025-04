Schlechte Nachrichten für Cyberpunk-Fans: Um ein Haar hätten wir ein riesiges neues Blade-Runner-Spiel bekommen

Ähnlich wie Ryan Gosling in Blade Runner 2049 hättet ihr im Spiel Replikanten gejagt. (Bild: Warner Bros. / Sony)

Stellt euch vor: Ein düsteres, philosophisches Sci-Fi-Adventure im Blade-Runner-Universum, und das sogar von echten Story-Experten. Genau das hätte Blade Runner: Time To Live werden können. Doch jetzt ist klar: Wir werden dieses Spiel nie erleben.

Was war Blade Runner: Time To Live?

Supermassive Games, die Macher von Until Dawn und The Quarry, arbeiteten Berichten zufolge seit September 2024 an einem ambitionierten, charakterorientierten Action-Adventure mit der legendären Blade-Runner-Lizenz. Das Ziel: ein cineastisches Einzelspieler-Erlebnis, angesiedelt im Jahr 2065 – und das nicht nur für aktuelle Konsolen, sondern auch für die kommende Generation wie PlayStation 6 und Xbox Next.

Ihr wärt in die Haut eines Nexus-6-Replikanten geschlüpft, der seine eigentlich begrenzte Lebenszeit überdauert hat. Eure Mission hätte gelautet: In der brodelnden Unterstadt der Metropole New Zurich den mysteriösen Rev, Anführer eines unterirdischen Replikanten-Netzwerks, in den Ruhestand schicken – bis ihr selbst verraten und zum Sterben zurückgelassen werdet.

Die Entwickler planten eine Mischung aus Ermittlung, Kampf, Stealth und Erkundung, garniert mit authentischen, prägnanten und ergreifenden Dialogen. Ein Budget von 45 Millionen Dollar zeigt, dass hier ein Blockbuster entstehen sollte.

1:27 Blade Runner 2033: Labyrinth haut euch im Trailer pure Atmosphäre um die Ohren

Trotz aller Ambitionen und eines klaren Fahrplans (Vorproduktion bis März 2025, Prototyp bis September 2025, Release für 2027) wurde das Projekt Ende 2024 überraschend gestoppt. Rechteinhaber Alcon Entertainment soll laut Insider Gaming sein Veto eingelegt haben. Die genauen Hintergründe bleiben unklar, offiziell äußert sich niemand, ob das Projekt zu riskant, zu teuer oder zu ambitioniert war.

Ganz leer gehen Cyberpunk-Fans aber nicht aus: Annapurna Interactive arbeitet aktuell an Blade Runner 2033: Labyrinth, das zwischen den beiden Filmen spielt und für PC sowie Konsole erscheinen wird. Details zur Story sind zwar noch rar, aber immerhin lebt das Universum weiter. Den ersten, äußerst atmosphärischen Trailer dazu findet ihr oben im Artikel.