Nach weit über 500 Videos und 370.000 Abonnenten vergrößert sich NinotakuTV und informiert euch ab sofort nicht nur auf YouTube, sondern auch auf einer eigenen Webseite. Auf Ninotaku.de erwartet euch tägliche Berichterstattung zu den Themen Anime, Manga, Gaming und Japan. Freut euch auf News, Bestenlisten, Previews, Reviews, Kolumnen uvm.

Ein Hauptaugenmerk fällt auf die Anime-Seasons, deren vielversprechendste Sprösslinge zunächst in Preview, im Nachgang in Review-Form vorgestellt und bewertet werden. Dabei konzentriert sich das Team von Ninotaku.de nicht nur auf die schillernden Flagship-Themen wie Attack on Titan, One Piece, Dragon Ball oder Sword Art Online, sondern deckt die komplette Themen-Bandbreite ab.

Zudem werden die wichtigsten Anime-, Manga- und Gaming-News aus Japan und Deutschland jeden Tag für euch mit ausführlichen Hintergrundinfos angereichert und auf Ninotaku.de präsentiert. Auch kulturelle Inhalte zum Thema Japan werden nicht fehlen. Reisetipps, Ratgeber, Urlaubs-Guides, Specials zu kulinarischen Themen und vieles weitere mehr werden fester Bestandteil von Ninotaku.de. Was genau euch erwartet, könnt ihr schon jetzt in einem von Ninos Japan Vlogs sehen:

Zum Start der Webseite verlost Nino als Willkommensgeschenk ein 10-tägiges XXL-Gewinnspiel bei dem es Dutzende tolle Preise zu gewinnen gibt.

Nino und das Redaktionsteam von Ninotaku.de freuen sich auf euren Besuch!

