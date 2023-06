Nintendo zeigt neue Spiele, aber das ganze Internet redet nur über diesen Elefanten

In Super Mario Bros. Wonder kann sich Mario in einen Elefanten verwandeln.

Sommerzeit ist Messezeit. Viele Publisher und Entwickler veranstalten in diesen Tagen ihre Gaming Events, bei denen sie ihre neuesten Spiele ankündigen – so auch Nintendo.

Bei der neusten Ausgabe der Nintendo Direct gab es gleich drei neue Super-Mario-Spiele. So richtig angetan ist das Internet gerade aber von etwas anderem … einem Elefanten mit Schnurrbart.

Mario-Elefant erobert die Herzen im Sturm

Was war da los? Bei der Nintendo Direct vom 22. Juni 2023 wurden neue Spiele für die Switch angekündigt, darunter gleich drei Mario-Titel.

Ein HD-Remaster des 27 Jahre alten SNES-Rollenspiel Super Mario RPG , das verbesserte Grafik und einen neuen Soundtrack bietet.

, das verbesserte Grafik und einen neuen Soundtrack bietet. Ein nicht näher benannten Spiel rund um Prinzessin Peach.

Ein neuer 2D-Plattformer namens Super Marios Bros. Wonder.

Wonder setzt dabei auf das altbekannte Gameplay, dass man schon seit den allerersten Mario-Spielen auf NES und Gameboy kennt: rennen, hüpfen und gelegentlich Power Ups wie Pilze und Feuerblumen einsammeln.

Mit der Wunderblume kommt diesmal ein besonders abgefahrenes Power Up ins Spiel. Sobald ihr es aufhebt, sollen laut Nintendo nämlich wundersame Dinge geschehen:

Röhren erwachen zum Leben, Horden von Gegnern tauchen auf, Charaktere erhalten ein anderes Aussehen – und all das verändert das Spielgeschehen.

Insbesondere das neue Aussehen der Charaktere sorgt gerade für Aufsehen, denn im Trailer gibt's dazu bereits eine kleine Kostprobe, die ihr euch hier ansehen könnt:

2:38 Das 2D-Super Mario Bros. kehrt tatsächlich zurück, heißt Wonder - Hier der erste Trailer

Ja, Mario verwandelt sich in einen Elefanten. Mit schickem Schnörres und XXL-Latzhose. Warum? Das weiß niemand. Wahrscheinlich, weil es einfach geht.

Schon in der Vergangenheit ist Mario in so manches Tierkostüm geschlüpft. Frosch, Tanuki, Katze – in Super Mario World 3 konnte er sogar in einem überdimensionierten Stiefel durch die Level hüpfen. Dass der Klempner sich aber wirklich in ein Tier verwandelt, ist in den 2D-Teilen neu.

Und die Leute lieben Elefanten-Mario: Die stolze Erscheinung, die an eine Mischung aus Family Guy Peter Griffin und Benjamin Blümchen erinnert, hat innerhalb kürzester Zeit haufenweise Memes und Fan Art hervorgebracht:

Allerdings müssen wir an dieser Stelle auch eine kleine Warnung aussprechen, bevor ihr selbst nachschaut: Die Furry-Community liebt Elefanten-Mario offenbar besonders innig. Und das wird ganz schnell offensichtlich, wenn man auf Twitter nach passenden Bildern sucht. Probiert das also lieber nicht auf eurem Büro-PC aus.