In den neongefluteten Hochhausschluchten von Nivalis tobt das Nachtleben. Wir Spieler sollen uns zum König von Bars, Restaurants und Nachtclubs aufschwingen. Oder gemütlich angeln gehen, unsere Cyberpunk-Wohnung dekorieren, mit dem fliegenden Auto ein paar NPCs besuchen. Das Konzept erinnert an Stardew Valley, nur eben düsterer und aus Voxeln bestehend.

Nivalis spielt in der Stadt von Cloudpunk, das ebenfalls vom Berliner Entwickler Ion Lands stammt. Ein Releasetermin steht noch nicht fest. Auf Steam heißt es, Nivalis erscheint, »wenn es fertig ist«. Wir stellen euch den erfrischenden Mix aus Lebenssimulation und Cyberpunk-Setting vor.

Das bietet Nivalis

Nivalis will euch freie Wahl lassen, wie ihr euren Alltag erlebt. Der Fokus soll aber auf euren Geschäften liegen, mit denen ihr euren Lebensunterhalt bestreitet. Ihr gründet und managt Restaurants, Nudelbuden, Nachtclubs oder einen Stim-Laden. Nach und nach werdet ihr so zum Mogul von Nivalis.

Damit die richtigen Gäste kommen, kocht ihr eure eigenen Rezepte und mixt Cocktails. Die Zutaten dafür kauft ihr entweder ein oder baut sie selbst an. Außerdem gestaltet und dekoriert ihr eure eigene Wohnung.

Wie das ausschaut? Werft einen Blick auf die Screenshots:

Nivalis - Screenshots ansehen

Noch mehr Elemente erinnern an die erfolgreiche Farmsimulation Stardew Valley: Ihr könnt in Nivalis auch angeln, um euch zu entspannen. Oder ihr geht gemütlich eine Runde spazieren, um die Cyberpunk-Stadt zu erkunden. Alternativ setzt ihr euch in euer fliegendes Hova-Fahrzeug und durchquert die luftigen Straßen, die einen simulierten Verkehr bieten sollen.

Schon in Cloudpunk wimmelte die Stadt vor fliegenden Autos. Falls ihr das Cyberpunk-Spiel nicht kennt – Redakteurin Elena lobt es wegen all seiner kleinen Geschichten und der dichten Atmosphäre:

113 31 Mehr zum Thema Unser Kurztest zu Cloudpunk

Noch mehr Parallelen zu Stardew Valley: In Nivalis lernt ihr NPC-Charaktere kennen, die ihre eigenen Geschichten zu erzählen haben. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch mit ihnen anfreunden.

Nivalis kommt samt dynamischem Tag-Nacht-Wechsel und Wettersystem. Damit wäre dann auch für den obligatorischen Regen gesorgt, ohne den Cyberpunk ja kaum vorstellbar wäre.

Was haltet ihr von Nivalis? Schreibt uns eure Wahrnehmung gerne in die Kommentare!