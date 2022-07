No Man's Sky: Von Fans erstellte Kryptowährung ist wertlos - und das ist volle Absicht

No Man’s Sky hat sich nach dem enttäuschenden Release vor knapp sechs Jahren durch ständige Updates und kostenlose Addons trotzdem eine treue Fanbase erarbeitet. Das Open-World-Spiel hat jedoch ein Problem: Immer mehr Spieler sind mittlerweile im Endgame angekommen, dort strotzt No Man’s Sky aber noch immer nicht mit Inhalten.

Woran es den Spielern aber sicher nicht mangelt, ist das Ingame-Geld. Das hat ab einem bestimmten Punkt keinen großen Nutzen mehr, nur an den Ressourcen mangelt es. Um die Community noch etwas mehr zusammenzuschweißen und den Endgame-Spielern Großprojekte zu ermöglichen, hat die Fan-Gruppierung Galactic Hub Project nun eine eigene Währung erfunden. Die HubCoins sind jedoch nicht direkt im Spiel implementiert, ihr müsst euch dafür bei dem Galactic Hub Project anmelden.

Im letzten Update zu No Man's Sky waren die Spieler in einer Zeitschleife gefangen, während ein übergroßer Weltraumwal umherschwirrt. Den Trailer könnt ihr euch direkt hier angucken:

Was bringt die Währung?

Was kann ich davon kaufen? Der sogenannte HubCoin kann für allerlei Services von anderen Spielern verwendet werden. Wenn ihr beispielsweise für ein architektonisches Großprojekt Ressourcen braucht, könnt ihr mit anderen Spielern mit HubCoins handeln. Ihr könntet Handelspartner auch bitten, euch beim Bauen und Planen zu helfen. Die Kryptowährung könnte aber auch für reine Informationen, Wetten bei Galactic Star League Events oder für den Galactic Hub Marketplace ausgegeben werden. Für Konsolenspieler ist die Währung besonders interessant, da es am PC einige Ingame-Tools gibt, die es bei Playstation, Xbox und Nintendo nicht gibt. Somit könnten PC-Nutzer die Arbeit der Konsoleros für einen gewissen Betrag an HubCoins übernehmen.

Wie verdiene ich HubCoins? Die Kryptowährung kann durch das Engagieren von Community-Projekten verdient werden. Schreibt ihr etwas in das No Man’s Sky -Wiki, diskutiert auf Discord oder macht bei Ingame-Events mit, verdient ihr dabei HubCoins.

Was aber nicht passieren soll: Die HubCoins sollen nicht mit Echtgeld gehandelt werden. Das Projekt basiert auf dem sogenannten »Testnet«. Das ist eine Bitcoin-Blockchain, die hauptsächlich für Testzwecke verwendet wird. Die HubCoins funktionieren also wie übliche BitCoins, können aber nicht für Echtgeld eingetauscht werden.

Wie viele Spieler nutzen bereits HubCoins? Laut eines Reports von vice nutzten bis Ende Juni 149 Spieler die HubCoins. Das ist knapp die Hälfte der Galactic-Hub-Bürger.

Unser Chefredakteur Heiko ist bereits vor einem halben Jahr der Meinung gewesen, dass man No Man's Sky noch eine Chance geben sollte. Seitdem sind weitere kostenlose Updates erschienen, die dem Sandbox-Spiel mehr Tiefe schenkten. Heikos Artikel könnt ihr gleich hier lesen:

Ob die neue Kryptowährung eine langfristige Lösung für den Mangel an Endgame-Content darstellt, bleibt zu bezweifeln, aber das Entwicklungsstudio von No Man’s Sky arbeitet ja kontinuierlich an weiteren Updates. Das hat uns bereits vor zwei Jahren zu einem Nachtest angeregt, der schon sehr positiv ausgefallen ist.

Was haltet ihr von dem Plan, mit Bitcoins ein bisschen Leben in das Spiel zu pumpen? Eine tolle Idee oder kann das nur schief gehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!