Wie sieht es auf dem Grafikkarten-Markt aus? Wie ist es um die Verfügbarkeit der neuen Geforces von Nvidia und der neuen Radeons von AMD bestellt? Ein kurzer Blick auf die großen Vergleichsportale Idealo.de und Geizhals.de verrät: Entweder gibt es gar keine RTX 3000 respektive RX 6000, oder wenn, dann nur zu Preisen weit oberhalb der UVP für die jeweiligen Founders Editions, beziehungsweise Referenzdesigns.

Sowohl Nvidia als auch AMD haben sich nun zur schwierigen Situation geäußert. Demnach gibt es zwar ein wenig Licht am Ende des Tunnels, aber so richtige Freudensprünge können uns die Aussagen dann doch nicht entlocken.

