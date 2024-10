Nvidia bringt sich für Dragon Age: The Veilguard mit neuem Geforce-Treiber in Stellung

Nvidia stimmt mit einem neuen Treiber auf Dragon Age: The Veilguard und weitere kommende Spiele ein. (Bildquelle: EA/Nvidia)

Nvidia bereitet die RTX-Grafikkarten auf die Ankunft einiger kommender Schwergewichte unter den Videospielen mit einem neuen Treiber vor. Wie das Unternehmen in einer Mitteilung verlauten lässt, steht ab sofort der Nvidia Game Ready Treiber 566.03 WHQL zum Download zur Verfügung.

Neben dem Weg über die offizielle Webseite könnt ihr den Treiber wie immer über die Nvidia Geforce Experience oder die Nvidia-App (Beta) herunterladen und installieren. Die Nvidia-App soll den Betastatus übrigens noch in diesem Jahr verlassen und die erwähnte Geforce Experience sowie die Nvidia-Systemsteuerung ablösen und vereinen:

Dragon Age: The Veilguard mit DLSS 3 und Nvidia Reflex

Im Vordergrund des neuen Nvidia-Treibers steht der anstehende Release von Dragon Age: The Veilguard. Der GPU-Hersteller nutzt die Gelegenheit, um nochmals auf die exklusiven Features hinzuweisen, die mit einer RTX-4000-Grafikkarte möglich sind.

Neben DLSS 3 für eine »beschleunigte Performance« ist natürlich auch Raytracing mit von der Partie.

Auch das Reflex-Feature wird explizit genannt, mit dem eine verbesserte Systemlatenz gewährleistet wird.

Alan Wake 2: The Lake House baut auch technisch auf dem Hauptspiel auf

Der Geforce-Treiber 566.03 geht auch näher auf die zweite Erweiterung für Alan Wake 2 ein: Ebenso wie das Hauptspiel setzt auch »The Lake House« auf DLSS 3.5 mitsamt Ray Reconstruction. Versprochen wird so nicht weniger als atmosphärische Lichteffekte passend zum »furchterregenden Survival-Horror-Erlebnis«.

Nvidia lässt den Treiber hierfür keinen Tag zu früh los, denn der Release von Alan Wake 2: The Lake House ist heute erfolgt. In wenigen Tagen feiert Alan Wake 2 selbst zudem das einjährige Jubiläum der ursprünglichen Veröffentlichung.

Daneben werden einige weitere Spielhighlights genannt, die in den kommenden Tagen ihr Debüt feiern und vom Nvidia-Treiber optimiert werden sollen. Darunter befindet sich auch Call of Duty: Black Ops 6, das allerdings nur in den einleitenden Absätzen der Nvidia-News eine Erwähnung findet – vielleicht auch, weil Activision selbst primär mit AMDs FSR 3.1 wirbt.

Zusätzlich dazu wirbt Nvidia mit folgenden Features für kommende Spiele:

Mehr G-Sync-Support für Fernseher

Abschließend listet Nvidia 32 neue Bildschirme auf, die mit der proprietären G-Sync-Technologie kompatibel sind. Der Großteil entfällt auf Philips-Fernseher, die ab dem neuen Treiber in einem VRR-Bereich von 40 bis 144 Hertz arbeiten.