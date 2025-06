Dragon Age: The Veilguard hatte eine turbulente Entwicklung, jetzt kommt raus: Es war schlimmer als gedacht

The Veilguard hat die Community gespalten und das lag auch an der unfokussierten Entwicklung.

Dragon Age: The Veilguard zählt zweifelsfrei zu den umstrittensten Spielen, die es jemals gab. Die einen hatten damit endlich wieder so viel Spaß, wie lange nicht mehr mit einem Bioware-Spiel. Viele Fans der früheren Dragon-Age-Spiele konnten The Veilguard allerdings so gar nichts abgewinnen.

Für beide Perspektiven gibt es Argumente, allerdings ist ein Fakt nicht zu verleugnen: Rein finanziell war The Veilguard für den Publisher Electronic Arts eine große Enttäuschung. Bekannt war auch bereits, dass bei der Entwicklung von The Veilguard vieles im Argen lag und das Team über Jahre in alle möglichen Richtungen gezerrt wurde.

Jetzt brachte der hervorragend vernetzte Branchen-Insider Jason Schreier allerdings weitere Details rund um die Entstehung von The Veilguard ans Licht und zeigt das ganze Ausmaß der turbulenten Entwicklungsgeschichte. Gleichzeitig erklärt dieser Kontext auch sehr gut, wieso dieses Rollenspiel derart unterschiedlich wahrgenommen wird.

