Nvidia-Konkurrenz im Stresstest so schnell wie eine RTX 4080, doch etwas anderes als die Leistung sticht viel mehr heraus

Die RX 9070 XT zeigt sich in FurMark bereits von einer sehr guten Seite.

Am 5. März fällt das Embargo für die Tests der heiß erwarteten RX-9000-Serie von AMD. Doch wie so oft in der Tech-Welt halten sich Geheimnisse nicht lange. Erste Testergebnisse sickern bereits durch – so auch in diesem Fall.

Geleakter Benchmark: Die RX 9070 XT bleibt cool

Ein aufmerksamer Nutzer im Forum unserer Kollegen bei Anandtech hat einen Screenshot aus dem Benchmark-Tool FurMark gepostet. Und dieser zeigt nicht nur eine starke Performance, sondern vor allem eines: beeindruckende Temperaturen.

Die Gigabyte AMD Radeon RX 9070 XT Gaming OC kommt unter Last auf gerade einmal 55 Grad.

Der Benchmark lief Wccftech zufolge zehn Minuten lang in OpenGL und mit einer Auflösung von 1.920 × 1.080 Pixeln. Das Ergebnis: 20.732 Punkte.

Vergleich mit der RTX 4080: Temperatur vs. Performance

Zum Vergleich: Die RTX 4080 Founders Edition erreicht im gleichen Test nach zehn Minuten 64 Grad – also fast zehn Grad mehr. Dazu kommt eine Lautstärke von 40 Dezibel (gemessen aus 30 Zentimetern Entfernung). Punkten kann sie minimal mehr: 21.300.

Vorsicht bei synthetischen Benchmarks

Aber Vorsicht: Solche synthetischen Benchmarks sollte man nicht überbewerten. Erstens wurde hier in OpenGL und in Full HD getestet, wo die CPU mit reinspielen kann. Zweitens sagt ein Punktestand in FurMark nicht unbedingt etwas über die tatsächliche Performance in Spielen aus. Angeblich soll sich die RX 9070 XT nämlich sogar auf Augenhöhe mit der RTX 4080 Super bewegen.

Oder anders ausgedrückt: Wir haben die neuen Radeons selbst im Testlabor, dürfen euch aber erst am 5. März etwas verraten.

Wie sieht es mit der Lautstärke aus?

Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere: Und was ist mit der Lautstärke ? Dreht die RX 9070 XT etwa so laut wie eine startende Turbine, sodass die zehn Grad Unterschied kein Wunder sind?

Eher unwahrscheinlich. Die Zeiten röhrender Föhns im GPU-Segment sind zum Glück lange vorbei – auch bei AMD. Wobei ... ein bisschen Nostalgie für die alten Blower-Karten darf man ja haben. Aber das ist eine andere Geschichte.

Zurück zur Lautstärke: Wir haben uns in den letzten Jahren viele Radeons angesehen und eine wirklich laute Karte ist uns dabei schon lange nicht mehr untergekommen.