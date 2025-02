RX 9070 XT: Neue Leaks enthüllen exakte Specs - und eine schlechte Nachricht beim Preis

Zur Radeon RX 9070 XT werden in einem Leak die bisher gemutmaßten Specs erneut bestätigt. Zudem gibt es Preise für Custom-GPUs von Powercolor, die pessimistisch stimmen. (Bildquelle: Powercolor)

Das Rätselraten um die RX 9070 XT geht weiter – wahrscheinlich noch bis Ende Februar, wenn AMD nach einer herzlich unzureichenden CES-Keynote zu den neuen Grafikkarten endlich die offizielle Veröffentlichung plant.

Die Grafikkarte soll angeblich bereits bei Händlern liegen, sodass es nicht verwunderlich ist, dass in der Zwischenzeit dennoch Leaks an die Öffentlichkeit geraten. Ein solcher stammt vom Portal HKEPC, das jüngst einen Screenshot von der Radeon RX 9070 XT im GPU-Z-Tool präsentierte.

Demzufolge baut AMD den Chip der neuen RDNA-4-Grafikkarte auf Basis von Navi 48. Insgesamt stehen hier 4.096 Shadereinheiten zur Verfügung.

Beim Speicher sollen die bereits mehrfach kolportierten 16 GByte GDDR6-VRAM von Hersteller SK Hynix zur Verfügung stehen. Bei einem 256-Bit-Interface mit 20 Gbps Geschwindigkeit erreicht die RX 9070 XT so eine Bandbreite von rund 640 GB/s.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Auch zum Takt nennt der GPU-Z-Screenshot neue Informationen. So soll das bei HKEPC verbaute Modell auf 2.570 MHz im Basistakt kommen; per Boost wird auf bis zu 3,1 GHz hochgetaktet. Unklar ist, welches Custom-Modell hier zugrunde liegt.

HKEPC reichte zudem einen weiteren Screenshot zur Verifizierung nach: Im kürzlich veröffentlichten Benchmark-Tool für das anstehende Monster Hunter: Wilds erreicht die RX 9070 XT eine Wertung von 36.102 Punkten.

Die Messung erfolgte in Full-HD-Auflösung bei hohen Grafikeinstellungen und äußert sich letztlich in durchschnittlich rund 212 FPS. Allerdings kamen die Ergebnisse auch mit FSR und Frame Generation zustande.

7:01 Monster Hunter Wilds Benchmark: So gut sieht das Action-RPG auf der RTX 5090 in 4K aus

Autoplay

RX 9070 (XT): In Kanada tauchen Preise von Custom-GPUs auf, die nichts Gutes befürchten lassen

Abseits des HKEPC-Leaks der technischen Spezifikationen, die vorhergehende Gerüchte in diesem Kontext grundsätzlich bestätigen, ist die AMD-Grafikkarte auch in Kanada aufgetaucht.

Der Online-Shop »Canada Computers« (via Videocardz) hatte für einen kurzen Zeitraum diverse Custom-GPUs der Hersteller Powercolor und XFX geführt, die teils eklatante UVP-Unterschiede aufweisen.

Die günstigste Custom-GPU der regulären RX 9070 startet bei 586 US-Dollar (umgerechnet rund 560 Euro). Bei der RX 9070 XT hingegen wird das günstigste Modell von XFX auf 697 US-Dollar (rund 668 Euro) beziffert.

Zum Vergleich: Die RTX 5070 startet in den USA für 549 US-Dollar, die Ti-Variante bei 749 US-Dollar. Mit diesen beiden Nvidia-GPUs will sich die RDNA-4-Generation wohl primär messen und dafür auch eine »aggressive Preisstrategie« bei der RX 9070 XT anlegen.

Allerdings ist maximal unwahrscheinlich, dass die direkte Umrechnung in Euro als UVP bei uns landen wird – sofern der kanadische Shop überhaupt Recht behält.

Mehr zum Thema RX 9070 XT: AMD erklärt die Geheimniskrämerei – und warum FSR 4 zunächst exklusiv für die neuen GPUs ist von Jusuf Hatic

Denn wie in den USA geben kanadische Shops bei den Preisen keine Mehrwertsteuer an, die hier in Höhe von 19 Prozent hinzugerechnet wird. Auch die Nettopreise sind in Europa grundsätzlich höher als in den nordamerikanischen Staaten. Wenn ihr also dem Leak Glauben schenken wollt, müsst ihr wohl mit mindestens 650 Euro bei der RX 9070 sowie 850 Euro bei der RX 9070 XT rechnen.

Ohnehin können die Preise für die Custom-Modelle der neuen AMD-Grafikkarten laut den kanadischen Listungen rasant in die Höhe schießen.

Als teuerstes Modell der RX 9070 XT liegt hier in Form der »PowerColor Red Devil«-GPU vor, die bei 865 US-Dollar (etwa 830 Euro) liegt. Bei der regulären RX 9070 wird indes eine »XFX QuickSilver OC« mit einem Preis von 662 US-Dollar (etwa 635 Euro) genannt.