RX 9070 (XT): Hinweis verrät, was die neuen AMD-Grafikkarten im März kosten sollen

Die ersten US-Preise zur RX 9070 und RX 9070 XT zeigen sich.

Am 28. Februar 2025 um 14 Uhr hat das Versteckspiel ein Ende: Zu diesem Zeitpunkt startet die offizielle Präsentation zur AMD Radeon RX 9070 und RX 9070 XT.

Während zu den technischen Daten bereits alle wichtigen Informationen geleakt wurden und sich auch die ersten Benchmarks zu den RDNA-4-Grafikkarten zeigen, wartet die GPU-Welt noch auf konkrete Details zum Preis.

In den Tagen vor der Enthüllung der RX 9070 (XT) ändert sich dieser Zustand allmählich. Laut Videocardz soll AMD im Zuge eines Briefings erklärt haben, dass »85 Prozent der Spieler GPUs unter 700 US-Dollar kaufen« – genau dieses Segment visiere man mit der RX 9070 XT an.

Daraus leitet das Portal ab, dass die neue AMD-Grafikkarte wohl auch exakt diesen Preispunkt erreichen wird, also 700 US-Dollar als unverbindliche Preisempfehlung nennen wird. Für uns in Europa gibt es zwei Haken an dieser Sache:

In den USA werden solche UVPs grundsätzlich vor Steuern genannt, da sich diese je nach Bundesstaat unterscheiden können. Wenn wir die 700 US-Dollar in Euro umrechnen und die hiesige Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent draufrechnen, landen wir also bei knapp unter 800 Euro.

Bei dieser Preisempfehlung handelt es sich indes um die von AMD vorgegebene Richtung. Custom-Modelle können (und werden) teurer ausfallen.

1:08 Steam Next Fest: Diese kostenlosen Demo-Highlights erwarten euch während des Events

Autoplay

RX 9070 (XT): Weiterer Leak bestätigt die Preise

AMD selbst nannte im Kontext der kommenden RDNA-4-Grafikkarten eine »sehr aggressive Preisstrategie«, die man verfolgt. Erste Händlerlistungen in den USA scheinen hingegen die Videocardz-Mutmaßungen zu bestätigen.

Im Online-Shop von Microcenter ist eine »Asrock RX 9070 XT Steel Legend« aufgetaucht, die exakt für 700 US-Dollar geführt wird.

Für dasselbe Custom-Modell der RX 9070 werden indes 650 US-Dollar aufgerufen, womit die GPU analog zu obiger Rechnung hierzulande bei rund 740 Euro landet.

Beide Varianten sind die jeweils günstigsten, die bis zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung entdeckt wurden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Beide Listungen sind inzwischen offline genommen. Eine Resthoffnung bleibt immerhin, dass die gezeigten Preise nur Platzhalter und noch nicht final sind.

Denn teilweise listet Microcenter weitere Custom-GPUs zu absurden UVPs: Die »Asus RX 9070 XT Prime OC« soll 1.050 US-Dollar kosten.

Selbst mit dem üblichen Herstelleraufschlag halten viele Beobachter es für unwahrscheinlich, dass Custom-Versionen der RX 9070 XT tatsächlich so teuer werden – allerdings hat Asus erst kürzlich bewiesen, dass man sich für happige Preiserhöhungen nicht zu schade ist:

Mehr zum Thema RTX 5000 wird teurer: Gleich zwei Hersteller heben in den USA ihre Preise an von Jusuf Hatic

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Vorausgesetzt, die Preise stimmen – kann AMD euch mit den Preisempfehlungen zur RX 9070 (XT) überzeugen? An welchem Punkt ist eure persönliche Schmerzgrenze erreicht, wenn es um den Kostenpunkt einer neuen Grafikkarte geht? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!