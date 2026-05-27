Realistische Polizei-Fahndung in GTA 6? Wahrscheinlich ja, aber der aktuellste Leak ist Quatsch

Ein vermeintlicher Hinweis auf das Fahndungssystem in GTA 6 entpuppt sich als Schnee von gestern.

Wer schon mal ein GTA gespielt hat, stand fast garantiert auf der Gesucht-Liste der Ingame-Polizei. Vielleicht seid ihr minutenlang durch Los Santos gebraust und habt euch im Tunnel versteckt, bis sich die fünf blinkenden Sterne in Wohlgefallen aufgelöst haben.

Dass es auch in Grand Theft Auto 6 ein solches System geben wird, ist da ungefähr so überraschend wie ein Glücksrad im Casino. Leaks und Gerüchte versprechen ein realistisches Vorgehen mit einer Polizei, die sich wichtige Daten merken kann. Nun wollte ein Fan einen konkreten Hinweis auf eines dieser Features in GTA Online gefunden haben, mehrere News-Seiten berichteten. Es ist aber wohl eine Falschmeldung.

Was sorgte für Verwirrung?

Für Aufsehen sorgte dieser Reddit-Beitrag, in dem jemand ein vermeintliches Überbleibsel eines GTA-6-Tests in GTA Online teilte: die Vehicle Identification Number (VIN), mit der jedes individuelle Fahrzeug zugeordnet werden kann.

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Laut dem ursprünglichen Post gibt es dieses System bisher nicht in den Singleplayer-GTAs oder GTA Online. Doch inzwischen hat ein anderer Poster aufgeklärt, dass es sich nicht etwa um versehentlich aus GTA 6 kopierten Code handelt, sondern um einen Baustein, der schon seit 2013 Teil von GTA Online ist – also seit dem Launch. Man sehe die Textmeldung allerdings nur unter bestimmten Umständen bei gestohlenen Fahrzeugen mit einem CHASSIS4-Slot.

Vermutlich wurde hier ein ursprünglich mal geplantes Feature gekürzt oder gestrichen, der Code-Rest verblieb dann in GTA Online.

1:06:28 Nächster GTA 6 Trailer - Das verrät der Take-Two Investoren-Call!

Autoplay

Für GTA 6 heißt das also, dass wir weiterhin auf den großen Gameplay-Reveal warten. Laut Rockstar und Take-Two soll der Sommer 2026 viele brennende Fragen beantworten. Noch gibt’s aber keine konkreten Termine dafür. Das Release-Datum vom 19. November 2026 steht nach wie vor im Planungskalender – und die ganze Branche sieht diesem Tag mit Spannung entgegen.