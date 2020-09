Am 17. September 2020 erscheint die Nvidia Geforce RTX 3080 als Founders Edition sowie auch alle Partner-Modelle. Selbstverständlich testen wir Nvidias neue Karte in der Founders Edition auf Herz und Nieren, sodass ihr am 16. September um 15 Uhr nach aktueller Planung mit unserem Test rechnen könnt.

Bis dahin haben wir uns aber schon einmal in unserer Community umgehört, ob ein Kaufinteresse an Nvidias neuen Karten zum Release besteht. Dabei haben wir nicht nur nach der RTX 3080, sondern auch nach den beiden anderen Modellen gefragt, die im Laufe der kommenden Wochen ebenfalls erscheinen.

Hier ist das Ergebnis, bei der Umfrage nahmen 8221 PC-Spieler teil:

Etwa ein Drittel aller Teilnehmer will sich eine der drei neuen Karten zum Release kaufen. Das ist keine schlechte Prognose, wenn man bedenkt, dass die neuen Karten zwischen etwa 500 und 1.500 Euro kosten. Allerdings befinden sich in unserer Community und somit unter den Teilnehmern auch viele Core-Gamer und Early Adopter, die sehr viel Wert auf ihren PC legen und hohe Leistungsansprüche an ihre Technik und Spiele haben.

Ebenso spannend ist aber auch, dass etwa 20 Prozent aller Umfrageteilnehmer noch abwartet, was AMD mit Big Navi präsentieren wird. Vor Kurzem enthüllte AMD das Design der Nvidia-Konkurrenz.

Die Mehrheit der potentiellen Käufer will sich die RTX 3080 zulegen, die mit über der Hälfte aller Stimmen für die jeweiligen Karten als eindeutiger Sieger hervorgeht. Hinter ihr macht die RTX 3090 vor der RTX 3070 das Rennen.

Spannend wird übrigens auch, wie viele der ca. 17 Prozent, die aktuell noch mit einem Kauf warten wollen, schlussendlich sich dann doch noch eine Karte kaufen. Für einige werden vor allem die Tests und Vergleiche entscheidend sein. User Blaquesbeast kommentiert dazu:

"Neben der Leistung interessiert mich hauptsächlich, wie gut und wie laut der Kühler ist. Ich bin sehr gespannt, wie der Unterschied zwischen 3080 und 3090 sowie den jeweiligen Custom Modellen ausfällt."

Mit unserem Test zur RTX 3080 könnt ihr ab dem 16. September um 15 Uhr rechnen.