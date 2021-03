Der YouTube-Kanal Digital Foundry (DF) von Eurogamer.net mit 1,14 Millionen Abonnenten genießt unter anderem aufgrund von sehr genauen technischen Analysen bei vielen Spielern hohes Ansehen. Ein neues Video zu Nvidia-Grafikkarten bekommt jetzt allerdings ungewöhnlich viele schlechte Bewertungen.

Dass das Video gesponsert und entsprechend markiert wurde, ist unserem Eindruck nach nicht das grundlegende Problem. Solche Kooperationen sind bei DF zwar eher die Ausnahme, aber sie führen nicht zwangsläufig zu einer schlechteren Bewertung. Für Kritik sorgen wohl eher Zeitpunkt und Art des Marketings.

Der Titel des Videos lautet »Verdopple deine Performance mit der RTX-3000-Reihe«. Diese Aussage bezieht sich auf den Flight Simulator von Microsoft. Parallel dazu hat Nvidia auch einen entsprechenden News-Artikel und ein Video zu einem extrem teuren Hardware-Set veröffentlicht:

32 1 Mehr zum Thema So sieht der ultimative Flugsimulator für 20.000 Dollar aus

Der Inhalt ist nicht das Problem

Dass man die Leistung in Spielen mit RTX-3000-Karten im Vergleich zu den Vorgängern deutlich verbessern kann, ist absolut richtig. Das zeigen auch unsere eigenen Zahlen, hier am Beispiel der Geforce RTX 3060:

Diese Marketing-Aktion findet allerdings zu einer Zeit statt, in der die Verfügbarkeit von Grafikkarten sehr schlecht ist und die Preise immer weiter ansteigen, was wir zuletzt auch in einer Analyse von Ebay-Auktionen gezeigt haben:

76 6 Mehr zum Thema Grafikkarten-Preise: Es wird immer schlimmer

Wir finden es völlig nachvollziehbar, dass Nvidia trotz der momentanen Umstände weiter Marketing für die eigenen Produkte betreibt. Man hätte die aktuelle Situation für Spieler in Sachen Preise und Verfügbarkeit aber wohl stärker mitberücksichtigen können, weil sie für viele sehr frustrierend ist.

Welcher Meinung seid ihr? Findet ihr die Marketing-Aktion von Nvidia in Ordnung? Hätte man anders an die Sache herangehen solle? Oder sollte Nvidia derzeit gar keine Werbung für die RTX-3000-Reihe machen? Schreibt es gerne in die Kommentare!