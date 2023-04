Die Grafikkarte, auf die viele gewartet haben, zeigt sich erstmals in Benchmarks

Nicht mehr lange und die nächste RTX-4000-Grafikkarte erscheint: Am 13. April soll es für 599 US-Dollar soweit sein, mit regulären Tests wird bereits einen Tag vorher gerechnet, also am 12. April. Konkrete Benchmarks gibt es aber in Form von Leaks bereits am heutigen 11. April.

Auf die RTX 4070 dürften nicht nur deshalb viele Spieler warten, weil sie die bislang günstigste GPU der neuen RTX-4000-Generation ist, sondern auch, weil sich Nvidias Modelle der XX70-Reihe immer mit der größten Beliebtheit erfreuen. Grundsätzlich werden die Preise der aktuellen Nvidia-Grafikkarten aber oft kritisch gesehen.

Wir schauen uns an, was die ersten (inoffiziellen) Benchmarks zu der RTX 4070 verraten, insbesondere im Duell mit der sehr beliebten Geforce RTX 3080 von 2020. In einer völlig anderen Liga spielen dagegen die ersten Gerüchte zur Ende 2024 erwarteten RTX 5090. Mehr dazu erfahrt ihr im folgenden Artikel:

RTX 5090: Wenn diese Gerüchte stimmen, dann wird Nvidias neue Generation ein Paukenschlag

Offizielle Benchmarks von Nvidia geleakt

Quelle: Videocardz.com

Die ersten Messwerte wurden von Videocardz.com veröffentlicht, sie sollen von Nvidia selbst kommen. Demnach liegt die RTX 4070 mit aktivierten DLSS auf dem Niveau der besagten 3080. Kommt die neue - und RTX-4000-exklusive - Technik der Frame Generation hinzu, soll sie 40 Prozent schneller sein, die Frame Generation wird allerdings bisher nur in etwa 30 Spielen unterstützt.

Die RTX 3080 ist in unserer letzten Umfrage zu euren Grafikkarten an der Spitze gelandet. Knapp dahinter liegen die extrem schnelle, aber auch sehr teure RTX 4090 der aktuellen Generation und die langsamere, aber auch günstigere RTX 3070, die wie die RTX 3080 im Jahr 2020 erschienen ist.

Ziel ist es laut Nvidia für die RTX 4070, in WQHD-Auflösung dreistellige FPS-Werte zu erreichen. Im Gegensatz zur RTX 3070 Ti und RTX 2070 Super soll das laut einer weiteren Benchmark-Grafik auch in technisch anspruchsvollen Titeln wie Cyberpunk 2077 und A Plague Tale Requiem möglich sein, wenn DLSS zum Einsatz kommt.

Quelle: Videocardz.com

RTX 4070 Performance: Was sagen inoffizielle Benchmarks?

Neben den Daten von Nvidia finden sich im chinesischen Baidu-Forum ergänzende Messungen, die ebenfalls die Leistung der kommenden RTX 4070 zeigen sollen. Im Vergleich zur RTX 4070 Ti erreicht sie demnach etwa 80 Prozent der Performance.

Gleichzeitig bestätigen auch diese Tests eine ähnliche Geschwindigkeit wie im Falle der RTX 3080, die in ihrer Originalversion über 2,0 GByte VRAM weniger verfügt.

Ein Screenshot des Grafikkarten-Tools GPU-Z bestätigt zu guter Letzt weitgehend die bislang bekannten technischen Daten. Demnach setzt die RTX 4070 auf 12,0 GByte VRAM mit einer Speicherbandbreite von 504 GByte/s, 5.888 Shader-Einheiten und Boost-Taktraten von 2.500 MHz.

Wie denkt ihr über die jüngsten Performance-Leaks zu der neuen RTX 4070? Entsprechen sie euren Erwartungen oder hättet ihr die Karte für schneller beziehungsweise langsamer gehalten? Und wie interessant findet ihr die vorerst günstigste Nvidia-Grafikkarte überhaupt, sowohl mit Blick auf ihre Performance als auch in Sachen Preis? Schreibt es gerne in die Kommentare!