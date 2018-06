Mit der Titan V hat Nvidia im vergangenen Dezember eine rechenstarke Grafikkarte für Wissenschaftler und KI-Entwickler vorgestellt, die auf die neue Volta-Architektur setzt. Kostenpunkt für das Standardmodell im Shop von Nvidia: 3.100 Euro.

Angesichts dieses stolzen Preises dürften einige KI-Entwickler, die an der Computer Vision and Pattern Recognition Konferenz 2018 in Salt Lake City teilgenommen haben, sehr erfreut gewesen sein, als ihnen Nvidias CEO Jensen Huang Titan-V-Grafikkarten in einer besonderen CEO-Edition überreichte - zumal sie technisch eher der Quadro GV100 ähnelt, die für 8.700 Euro gelistet wird.

Wie Wccftech berichtet, erhielten 20 zufällig ausgewählte KI-Entwickler im Rahmen eines besonderen Events je eine Titan V CEO Edition. Zu den Glücklichen gehörte unter anderem der KI-Forscher Fabio Ramos von der University of Sydney, dessen wissenschaftlicher Schwerpunkt im Bereich der Robotik liegt.

Die Titan V unterscheidet sich in der CEO-Version teils recht deutlich vom regulären Modell und ähnelt damit eher der Quadro GV100. So verfügt sie unter anderem über 32,0 GByte HMB2-Speicher statt »nur« 12,0 GByte, außerdem kommt ein Speicherinterface mit 4.096 Bit statt 3.072 Bit zum Einsatz.